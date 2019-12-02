إنتاج روسيا من النفط يرتفع إلى 11.24 مليون برميل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 ديسمبر 2019, 09:04 صباحا
حفار نفط في حقل للنفط في مدينة كوجاليم غرب سيبيريا، (أرشيفية: رويترز)

أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الروسية، اليوم الإثنين، أن إنتاج البلاد النفطي بلغ 11.24 مليون برميل يوميا في نوفمبر، بارتفاع عن 11.229 مليون برميل يوميا في أكتوبر.

وبالأطنان، بلغ إنتاج النفط 46.019 مليون، مقابل 47.49 في أكتوبر. وكان إنتاج الغاز الشهر الماضي 64.04 مليار متر مكعب، بما يعادل 2.13 مليار متر مكعب يوميا، مقابل 61.97 مليار متر مكعب في أكتوبر، حسب وكالة الأنباء «رويترز».

وفي تقريرها الشهري الصادر يوم الجمعة الماضي، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفع إلى مستوى قياسي جديد، عند 12.46 مليون برميل يوميا، من 12.397 مليون في أغسطس الماضي.

وأصبحت الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم بفضل تقنيات تكنولوجية، زادت الإنتاج من التشكيلات الصخرية في تكساس ونورث داكوتا ونيو مكسيكو، وفق «رويترز».

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