الذهب يسجل أكبر هبوط شهري منذ يونيو 2018

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 29 نوفمبر 2019, 11:59 مساء

ارتفعت أسعار الذهب الجمعة، بينما تترقب الأسواق المزيد من التطورات في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، بعدما قالت بكين إنها ستتخذ إجراءات ضد واشنطن ردا على إصدار قانون أميركي يدعم المحتجين في هونج كونج.

لكن المعدن النفيس سجل أكبر هبوط شهري منذ يونيو 2018، وفق وكالة «رويترز».

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1463.81 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول، لينهي المعدن الأصفر الشهر على خسائر بحوالي 3.3%.

وصعدت العقود الأميركية للذهب 0.6% لتبلغ عند التسوية 1470.20 دولار للأوقية.

وحذرت الصين الخميس من أنها ستتخذ «إجراءات مضادة حازمة»، ردا على تشريع أميركي يساند المحتجين المطالبين بالديمقراطية في هونج كونج.

ويتجه الذهب لتسجيل أفضل عام له منذ 2010 مع صعوده 13.5% حتى الآن في 2019، فيما تلقى المعدن النفيس دعما من الشكوك التي تحيط بالحرب التجارية التي طال أمدها بين أكبر اقتصادين في العالم والمخاوف من ركود عالمي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.65% الى 16.98 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.55% إلى 896.52 دولار للأوقية لكنه يسجل ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب.

واستقر البلاديوم حول 1841 دولارا للأوقية، بعد أن قفز في وقت سابق من الجلسة إلى مستوى قياسي مرتفع جديد عند 1844.50 دولار، وسجل أيضا رابع أسبوع على التوالي من المكاسب.

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