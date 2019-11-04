انخفاض أسعار النفط قبيل بيانات اقتصادية من أوروبا وواشنطن

انخفضت أسعار النفط عالميا، اليوم الإثنين، مع اتجاه متعاملين إلى البيع لجني الأرباح قبيل إصدار بيانات اقتصادية أوروبية وأميركية جديدة، رغم آمال في التوصل لحل للنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين الذي ألحق الضرر بالنمو الاقتصادي العالمي وقلص الطلب على الطاقة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير 16 سنتا إلى 61.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:27 بتوقيت غرينتش، ونزلت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم ديسمبر 16 سنتا أيضا إلى 56.04 دولار للبرميل، وفق «رويترز».

وارتفعت الأسعار نحو دولارين للبرميل في تعاملات يوم الجمعة بعدما قالت كل من واشنطن إنهما أحرزا تقدما في محادثات التجارة، بينما قال مسؤولون أميركيون إن اتفاقا للصلح التجاري قد يُوقع في نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بيانات صناعية اليوم الإثنين على أن تصدر المزيد من البيانات الأميركية والصينية في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.