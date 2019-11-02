«فوسون» الصينية تشتري العلامة التجارية لتوماس كوك مقابل 11 مليون إسترليني

شعار توماس كوك على أحد الفروع المغلقة للشركة في إنجلترا، 26 سبتمبر 2019 (فرانس برس)

اشترت المجموعة الصينية «فوسون»، العلامة التجارية لـ«توماس كوك» لقاء 11 مليون جنيه إسترليني (14,2 مليون دولار)، بعد أسابيع على إفلاس الشركة البريطانية للسياحة والسفر، مما أدى إلى عرقلة رحلات آلاف السياح الذين علقوا في الخارج، وفق «فرانس برس».

وتسبب إفلاس «توماس كوك» في سبتمبر بخسارة 22 ألف وظيفة في أنحاء العالم وإطلاق أكبر عملية من نوعها في بريطانيا لإعادة مواطنين منذ الحرب العالمية الثانية، وتكفلت الحكومة بإعادة قرابة 140 ألف سائح.

وكانت الشركة البريطانية التي انطلقت قبل 178 عاما، قد أعلنت إفلاسها في سبتمبر بعد فشل محاولة لتأمين 250 مليون دولار من جهات خاصة مستثمرة.

ومجموعة «فوسون» المسجلة في بورصة هونغ كونغ، والتي كانت أكبر مالك للأسهم في «توماس كوك» وتملك أيضا عملاق السياحة الفرنسي «كلوب ميد»، تراجعت في اللحظة الأخيرة عن صفقة لإنقاذ الشركة المثقلة بالدين.

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وبموجب صفقة الشراء ستمتلك فوسون الآن حقوق العلامة التجارية لتوماس كوك، وكذلك سلسلة فنادق «كاسا كوك» و«كوكس كلوب»، وفق بيان للمجموعة مساء الجمعة.

ويعزز الاستحواذ أرصدة فوسون السياحية الموجودة وزخم النمو القوي للسياحة الصينية في الخارج، حسب المسؤول في «فوسون» كيان جيانونغ.

في السنوات الأخيرة، عانت «توماس كوك» من تردد الزبائن في السفر بسبب عدم اليقين المحيط بـ«بريكست» والتغييرات في طرق الاستهلاك عند المسافرين الذين باتوا يحجزون رحلاتهم عبر الإنترنت بدلا من الطرق التقليدية.