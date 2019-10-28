حاكم مصرف لبنان: انهيار اقتصادي يهدد البلاد «إن لم نجد حلا سياسياً خلال أيام»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 أكتوبر 2019, 09:02 مساء
حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، (الإنترنت)

قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، إن بلاده بحاجة إلى حل سياسي للأزمة التي تعيشها خلال أيام الراهنة من أجل استعادة الثقة والحيلولة دون انهيار اقتصادي في المستقبل.

وقال سلامة، في تصريحات إلى «رويترز»، إن عنوانا نشرته سي.ان.ان يوم الإثنين لا يتماشى مع ما قاله في مقابلة معهم، مضيفا «لا أقول إننا بصدد انهيار في غضون أيام.. أقول إننا بحاجة إلى حل خلال أيام لاستعادة الثقة وتفادي حدوث انهيار في المستقبل».

وأضاف سلامة أن ربط العملة المحلية بالدولار سَيُصان، وأنه «لن يكون هناك قيود على حركة الأموال أو خفض لقيمة الديون» عندما يعاد فتح البنوك في لبنان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«مباحثات زوارة» تعيد «مسار برلين» إلى صدارة المشهد الليبي
ليبيا
صندوق النقد: البطالة محرك للتظاهرات في دول عربية
اقتصاد
«تعليم الوفاق» تعتذر عن خطأ في قرار وقف مرتبات 152 ألف عامل في الوزارة
ليبيا
«رويترز»: مساعد البغدادي لعب دورا في الإيقاع به
عربى
إيقاف 805 مسؤولين بـ«تعليم الوفاق» عن العمل وإحالتهم للتحقيق
ليبيا
بالفيديو: ملخص وأهداف مباراة النصر ضد برولين الأوغندي بالكونفيدرالية
رياضة محلية
كاركاتير حليم - حل الأزمة الليبية
كاريكاتير
«دي فيلت»: موقف صادم لوزير خارجية ألمانيا في زوارة
ليبيا
نادر كارة: التعاقد مع البنزرتي خطأ كبير وغير مناسب لمنتخب ليبيا
رياضة محلية
ترامب يكشف تفاصيل عملية قتل زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي
دولى
بن لادن والزرقاوي والبغدادي نهاية «رؤوس إرهاب».. دون فائز بالمكافأة
عربى
بالفيديو: تدمير منازل وقطع كهرباء وإجلاء الآلاف بسبب حرائق كاليفورنيا
دولى
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ابتكار لتنظيف أكثر أنهر العالم تلوثا