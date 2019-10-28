حاكم مصرف لبنان: انهيار اقتصادي يهدد البلاد «إن لم نجد حلا سياسياً خلال أيام»

حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، (الإنترنت)

قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، إن بلاده بحاجة إلى حل سياسي للأزمة التي تعيشها خلال أيام الراهنة من أجل استعادة الثقة والحيلولة دون انهيار اقتصادي في المستقبل.

وقال سلامة، في تصريحات إلى «رويترز»، إن عنوانا نشرته سي.ان.ان يوم الإثنين لا يتماشى مع ما قاله في مقابلة معهم، مضيفا «لا أقول إننا بصدد انهيار في غضون أيام.. أقول إننا بحاجة إلى حل خلال أيام لاستعادة الثقة وتفادي حدوث انهيار في المستقبل».

وأضاف سلامة أن ربط العملة المحلية بالدولار سَيُصان، وأنه «لن يكون هناك قيود على حركة الأموال أو خفض لقيمة الديون» عندما يعاد فتح البنوك في لبنان.