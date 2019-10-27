عائلة باركلي تقرر بيع صحيفة «ديلي تلغراف»

صحيفة ديلي تلغراف (فرانس برس)

قررت عائلة باركلي المالكة لصحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية منذ العام 2004 بيعها، إلى جانب «صنداي تلغراف» التي تصدر أيام الآحاد، وفق ما ذكرت صحيفة «تايمز» الصادرة في لندن، ونقلته وكالة «فرانس برس».

والصحيفتان مقربتان من حزب المحافظين البريطاني وتدعمان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت «تايمز»، أن «(ديلي تلغراف) أوردت قبل فترة قصيرة أن أرباحها التشغيلية تراجعت من 16,3 مليون جنيه إسترليني في العام 2017 إلى 3,1 ملايين جنيه إسترليني العام الماضي فيما تراجعت إيراداتها من 278 مليونا في 2017 إلى 271 مليونا في 2018».

وقالت الصحيفة، إن العائلة تراجع كل الأصول التي تملكها، ومن بينها فندق «ريتز» الفخم في لندن.

وحسب الوكالة الفرنسية، فإن مجموعة «تلغراف ميديا غروب» لم ترد على محاولتها الحصول على تعليق.