تفاؤل في بروكسل باحتمال التوصل إلى اتفاق حول بريكست قبل القمة الأوروبية

ساد التفاؤل مساء الأربعاء في بروكسل، بشأن التوصل إلى اتفاق مع لندن حول بريكست في ختام محادثات ماراثونية بين الطرفين، على أمل أن يكون العمل جاريا لوضع اللمسات الأخيرة، عليه قبل بضع ساعات من بدء قمة دول الاتحاد الأوروبي.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من تولوز، حيث التقى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل «أريد أن أصدق أن العمل جار لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق».

من جهته قال مصدر أوروبي لوكالة «فرانس برس»، «نحن على وشك الانتهاء والوضع واعد»، مشيرا إلى تسوية كل النقاط العالقة «باستثناء مسألة تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لأيرلندا الشمالية».

لكن دبلوماسيا أوروبيا آخر فضل سياسة الحذر قائلا «لم ننته بعد».

على الجانب البريطاني قال رئيس الحكومة بوريس جونسون، خلال اجتماع لحكومته، إن «هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جيد، لكن لا تزال بعض النقاط عالقة».

وحتى ظهر الأربعاء، لم تكن الأجواء متفائلة، فقد صرح المفوض الأوروبي ديمتريس افراموبولوس بأنه «لا تزال هناك مشاكل كبيرة عالقة بحاجة إلى تذليل».

وستكون قمة الاتحاد الأوروبي المقررة الخميس والجمعة، الأخيرة مبدئيا قبل موعد الطلاق المقرر مع لندن في الحادي والثلاثين من أكتوبر.