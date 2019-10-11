العاهل المغربي يدعو المصارف إلى دعم الشباب وتمويل المشاريع الصغرى

الملك المغربي، محمد السادس، (أرشيفية : الإنترنت)

دعا الملك المغربي، محمد السادس، اليوم الجمعة، المصارف في البلاد إلى دعم الخريجين الشباب وتمويل المشاريع الصغرى للتشغيل الذاتي، لتمكين أكبر عدد منهم من إطلاق مشاريعهم.

ودعا العاهل المغربي، في خطاب لمناسبة افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان، الحكومة ومصرف المغربي (المصرف المركزي) «إلى التنسيق مع المجموعة المهنية لمصارف المغرب، بقصد العمل على وضع برنامج خاص بدعم الخريجين الشباب، وتمويل المشاريع الصغرى للتشغيل الذاتي».

وأعرب عن تطلعه إلى أن يمكن هذا البرنامج «أكبر عدد من الشباب المؤهل، حاملي المشاريع، المنتمين لمختلف الفئات الاجتماعية، من الحصول على قروض بنكية، لإطلاق مشاريعهم».

ودعا إلى «تبسيط وتسهيل عملية الولوج إلى القروض، والانفتاح أكثر على أصحاب المقاولات الذاتية، وتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة».

تأتي هذه الدعوة غداة تعديل وزاري قلص حقائب الحكومة من 39 إلى 24، ويعتبر «خطوة أولى» في مرحلة جديدة كان العاهل المغربي تعهد ببدئها في أغسطس الماضي، وتطمح خصوصا إلى الحد من «التفاوتات الصارخة».

وأكد الملك في خطابه، الجمعة، أن «المرحلة الجديدة تبدأ من الآن، وتتطلب انخراط الجميع»، مؤكدا دور القطاع الخاص في التنمية، لا سيما المصارف.

ويواجه أربعة من كل عشرة شبان في المدن الكبرى مشكلة البطالة. وهي تطال بالدرجة الأولى الحاصلين منهم على شهادات جامعية بنسبة 23%، وفق أرقام رسمية.

وحض الملك محمد السادس القطاع المصرفي أيضا على «دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، العاملة في مجال التصدير، خصوصا نحو أفريقيا»، إضافة إلى «تسهيل (...) الاستفادة من فرص الاندماج المهني والاقتصادي، خصوصا بالنسبة إلى العاملين في القطاع غير المنظم».

ونبه تقرير لوالي مصرف المغرب (محافظ المصرف المركزي) في يوليو الماضي، إلى أن ضعف النمو والتشغيل هو «نتيجة مباشرة لتراجع الاستثمار الخاص، على الرغم من التحفيزات الكثيرة ومن تطور النظام المالي».

وحذر من أن «تفشي كل من القطاع غير المهيكل والممارسات غير الشريفة والفساد وتأخر آجال الأداء، كلها عوامل تؤدي إلى تقسيم وإضعاف وإنهاك النسيج الاقتصادي».

وتوقع تقرير للبنك الدولي، هذا الأسبوع، أن يستقر معدل النمو هذه السنة بحدود 2.9%، على أن يرتفع تدريجيا ليبلغ 3.3% العام 2020-2021.

ولفت التقرير إلى أن عدد الفقراء أو المهددين بالفقر في المغرب «مرتفع بشكل مفاجئ ويعادل 24% من مجموع السكان، أي نحو 9 ملايين نسمة».