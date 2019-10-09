رئيس الاتحاد المصرفي الأوروبي يتوقع خفض عدد الوظائف في القارة العجوز

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 أكتوبر 2019, 07:38 مساء

أعلن رئيس الاتحاد المصرفي الأوروبي ومدير بنك «أونيكريدي» الإيطالي جان بيار موستييه، اليوم الأربعاء، أن التغييرات في الأوساط المصرفية «ستؤدي إلى إلغاء وظائف».

وسرح المصرف الإيطالي 14 ألف موظف في السنوات الثلاث الأخيرة، وفق وكالة «فرانس برس».

وردًّا على سؤال حول إلغاء محتمل لـ10 آلاف وظيفة إضافية ضمن مجموعته، كما ذكرت الصحف في الأشهر الماضية، رفض مدير أكبر مصرف إيطالي التعليق على ما وصفه بـ«شائعات» خلال حديث مع «بي إف إم بيزنس».

وأضاف: «سيكون هناك تغييرات في المصارف الأوروبية ستؤدي إلى تغيير العروض للمستهلك وأسلوب العمل، ما يؤدي إلى خفض الوظائف.. إنه أمر واضح»، موضحًا أن القطاع المصرفي بات رهينة تطور التكنولوجيا وسلوك المستهلكين.

وتابع: «بالطبع تبقى المصارف مستفيدة، لكن مع مستوى ربحية نسبي يعد اليوم متدنيًّا كثيرًا» بسبب «الوقع السلبي» على نمو «ضعيف في أوروبا مقارنة بالولايات المتحدة وبزيادة الأموال النظيفة التي تتراجع باستمرار».

وأضاف أنه بالتالي «تصبح المصارف أقل تنافسية لجذب رؤوس أموال تسمح لهم بمنح قروض وتمويل الاقتصاد»، لافتًا إلى أن أي تقييم لعدد الوظائف التي سيتم إلغاؤها لم ينجز على مستوى الاتحاد المصرفي الأوروبي.

وذكر أن «على كل مصرف أن يرى كيف سيتطور، وما خطته لكن يجب توقع خفض الوظائف».

تأتي هذه التصريحات مع إعلان نحو 10 مصارف أوروبية، إلغاء أكثر من 44 ألف وظيفة منذ مطلع العام.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فوز 3 علماء بجائزة نوبل للكيمياء لاختراعهم بطارية ليثيوم
علوم وتكنولوجيا
محمد صلاح رجل العام من مجلة «جي كيو»
رياضة عالمية
الشلماني: مجهولون سحبوا أموالًا من خزينة اتحاد الكرة الليبي وسيارات خارج السيطرة
رياضة محلية
الليرة التركية تتراجع لأقل سعر في شهر بعد تهديدات ترامب
اقتصاد
بلدي مصراتة: الرئاسي مقصر في دعم الدفاعات الجوية وأي تواصل مع حفتر تصرف فردي
ليبيا
مقتل طبيب وإصابة مسعفين اثنين في قصف جوي على منطقة الطويشة
ليبيا
المشير حفتر يلتقي بأمراء محاور طرابلس لمتابعة سير العمليات العسكرية
ليبيا
اتفاقية فرنسية تشادية لدعم مطاردة المتمردين والمسلحين القادمين من ليبيا
ليبيا
بوتين يحتفل بعيد ميلاده في غابات سيبيريا
دولى
الشركات البريطانية تكدس البضائع استعدادا لـ«بريكست»
اقتصاد
السعودية تسمح بإقامة الزوار في فنادقها دون إثبات العلاقة العائلية
اقتصاد
بالفيديو: مغربية تبهر لجنة تحكيم «ذا فويس» من فوق كرسي متحرك
ثقافة وفن
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شاب مصاب بشلل رباعي يستعيد القدرة على المشي