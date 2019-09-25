بكين تفتتح مطارًا جديدًا بتكلفة 17.5 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 سبتمبر 2019, 11:15 صباحا
المطار الجديد في بكين. (فرانس برس).

افتتح الرئيس الصيني شي جينبينغ، الأربعاء، المطار الجديد في بكين المجهز بتصميمات حديثة، والذي يتوقع أن يصبح أحد أكثر المطارات ازدحاما في العالم.

وأعلن جينبينغ افتتاح المطار المصمم على شكل نجم البحر، في تصريحات مقتضبة خلال مراسم داخل المطار الضخم، قبل أيام قليلة على احتفال كبير تقيمه الصين في الذكرى السبعين لتأسيس الدولة الشيوعية، حسب «فرانس برس».

ويقع المطار الذي أطلق عليه «مطار بكين داشينغ الدولي» على بعد 46 كيلو متر جنوب ساحة تيان أنمين. وسيعمل المطار بكامل طاقته في العام 2040 مع ثمانية مدرجات وقدرة على استقبال 100 مليون مسافر في العام.

ويعتبر المطار تجسيدا «للحلم الصيني» الذي وعد الرئيس به المواطنين، حيث تبلغ مساحته 700 ألف متر مربع كأحد أكبر المطارات في العالم.

وستقام تحت المطار محطة قطار وخط مترو يسمحان للمسافرين بالوصول إلى وسط المدينة في غضون 20 دقيقة. وتبلغ تكلفة المشروع 120 مليار يوان (17.5 مليار دولار) أو 400 مليار في حال احتساب تكلفة بناء السكك والطرق.

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