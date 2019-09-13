أسعار الذهب تتراجع بفعل بوادر التصالح بين واشنطن وبكين

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 سبتمبر 2019, 11:39 صباحا
أوقية ذهب. (أرشيفية: الإنترنت)

شهدت أسعار الذهب تراجعًا في أسواق اليوم الجمعة تزامنًا مع أنباء عن حل الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. وأدى الخلاف بين البلدين إلى بعد المستثمرين عن المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا، بينما تراجع البلاديوم قليلا من ذروة قياسية بلغها في الجلسة السابقة، حسب وكالة «رويترز».

عند الساعة 0521 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1496.76 دولار للأوقية (الأونصة)، متراجعا نحو 0.7 % منذ الاثنين الماضي، فيما قد يكون ثالث هبوط أسبوعي على التوالي. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1504.30 دولار للأوقية.

وقدمت واشنطن وبكين بوادر تصالحية قبيل محادثات تجارية مقررة في أكتوبر المقبل، مما خفف من درجة الخلاف بينهما ولقى ترحيبا من المستثمرين. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات أمس الخميس إنه يفضل إبرام اتفاق تجاري شامل مع الصين لكنه لم يستبعد احتمال التوصل إلى اتفاق مؤقت، على الرغم من أنه قال إن اتفاقا سهلا لن يكون ممكنا.

الأسهم الآسيوية من جانبها، شهدت صعودًا بفعل تلميحات بإحراز تقدم في المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم وإجراءات تحفيز قوية اتخذها البنك المركزي الأوروبي مما عزز الإقبال على المخاطرة؛ فيما انخفضت الفضة 0.3 % إلى 18.03 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.3 % إلى 947.97 دولار. وانخفض البلاتين نحو 0.6 % منذ الاثنين الماضي بعد مكاسب حققها على مدى ثلاثة أسابيع ماضية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في ذكرى 11 سبتمبر .. واشنطن تتعهد بإنهاء العنف في ليبيا وإعادة تأسيس الوساطة ...
ليبيا
طيران التحالف الدولي يلقي 36 طنًّا من القنابل على «جزيرة داعش» بالعراق (فيديو)
دولى
استقالة رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الليبي لكرة القدم
رياضة محلية
جاك ما يطوي صفحة «علي بابا» بعد عشرين عاما من تأسيسه للمتجر الإلكتروني الصيني
اقتصاد
بالصور.. فرحة أهالي خولان بالمياه بعد 50 عاما من العطش
ليبيا
حفتر ينقل 678 من ضباط وأفراد الشرطة إلى القوات المسلحة
ليبيا
الحاسي يوجه بدراسة ردود الحكومة الموقتة على ملاحظات تقرير «الرقابة الإدارية»
ليبيا
«هواوي» تعرض تدشين محطة طاقة شمسية بليبيا واستيراد مليون مصباح موفر
ليبيا
سلامة لـ«ليبراسيون»: السيناريو السلمي كان مستحيلًا قبل أسابيع لكنه اليوم معروض ...
ليبيا
المركزي: 14.2 مليار دولار إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي خلال 8 أشهر
ليبيا
سلامة لـ«ليبراسيون»: حفتر وضع شروطا لانسحاب محتمل من حرب العاصمة
ليبيا
ضبط نجلة ضابط في الجيش بتهمة التعاون مع تنظيم داعش في سرت
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كب كيك الموز