أسعار الذهب تتراجع بفعل بوادر التصالح بين واشنطن وبكين

أوقية ذهب. (أرشيفية: الإنترنت)

شهدت أسعار الذهب تراجعًا في أسواق اليوم الجمعة تزامنًا مع أنباء عن حل الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. وأدى الخلاف بين البلدين إلى بعد المستثمرين عن المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا، بينما تراجع البلاديوم قليلا من ذروة قياسية بلغها في الجلسة السابقة، حسب وكالة «رويترز».

عند الساعة 0521 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1496.76 دولار للأوقية (الأونصة)، متراجعا نحو 0.7 % منذ الاثنين الماضي، فيما قد يكون ثالث هبوط أسبوعي على التوالي. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1504.30 دولار للأوقية.

وقدمت واشنطن وبكين بوادر تصالحية قبيل محادثات تجارية مقررة في أكتوبر المقبل، مما خفف من درجة الخلاف بينهما ولقى ترحيبا من المستثمرين. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات أمس الخميس إنه يفضل إبرام اتفاق تجاري شامل مع الصين لكنه لم يستبعد احتمال التوصل إلى اتفاق مؤقت، على الرغم من أنه قال إن اتفاقا سهلا لن يكون ممكنا.

الأسهم الآسيوية من جانبها، شهدت صعودًا بفعل تلميحات بإحراز تقدم في المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم وإجراءات تحفيز قوية اتخذها البنك المركزي الأوروبي مما عزز الإقبال على المخاطرة؛ فيما انخفضت الفضة 0.3 % إلى 18.03 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.3 % إلى 947.97 دولار. وانخفض البلاتين نحو 0.6 % منذ الاثنين الماضي بعد مكاسب حققها على مدى ثلاثة أسابيع ماضية.