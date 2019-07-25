بعد تراجع أرباحها.. «توتال» تبيع أصولا بـ 5 مليارات دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 يوليو 2019, 10:09 صباحا
شركة توتال الفرنسية، (الإنترنت: أرشيفية)

قالت شركة الطاقة الفرنسية العملاقة، توتال، إنها ستبيع أصولًا بنحو خمسة مليارات دولار، معظمها في أنشطة التنقيب والإنتاج بقطاع المنبع، مع سعيها للتركيز على مشاريع ذات مستوى منخفض، بما يمكنها من تحمل أسعار النفط المنخفضة، وفق وكالة رويترز.

وأعلنت الشركة، انخفاض صافي الربح المعدل بنسبة 19% في الربع الثاني من العام الحالي، إلى 2.9 مليار دولار، مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام، ما عزته إلى مزيج من العوامل غير المواتية في السوق.

وتشمل تلك العوامل نزول أسعار النفط مقارنة مع الربع الثاني من 2018، متراجعة 7%، والانخفاض الحاد لأسعار الغاز، وهبوط هوامش أنشطتها التكريرية.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، باتريك بويان، «تظل الأسواق متقلبة مع بلوغ متوسط سعر برنت 69 دولارًا للبرميل في الربع الثاني، بزيادة 9% مقارنة مع الربع السابق، لكن أسعار الغاز الطبيعي انخفضت 36% في أوروبا و26% في آسيا».

وقالت الشركة، التي نفذت سلسلة من عمليات الاستحواذ والتوسع لا سيما في سوق الغاز والكهرباء، تحت رئاسة بويان، إنها تعد لمستقبلها من خلال التركيز على موطن قوتها الأساسي في قطاع الغاز وأنشطة المياه العميقة.

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