العراق يبيع نفط البصرة بأعلى من السعر الرسمي

منشآت نفطية في حقل مجنون العراقي. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت مصادر تجارية، اليوم الإثنين، إن شركة تسويق النفط العراقية «سومو» باعت شحنتين من خام البصرة تحميل أغسطس بأعلى من سعر البيع الرسمي للبرميل.

وأوضحت ثلاثة مصادر تجارية، لوكالة «رويترز» أن شركة «شل» البريطانية اشترت مليوني برميل من خام البصرة الخفيف بعلاوة أعلى بقليل من دولار واحد للبرميل، في حين اشترت «بترو دايموند» مليون برميل من خام البصرة الثقيل بعلاوة تقترب من دولارين للبرميل فوق سعر بيعه الرسمي.

وأضافت المصادر أن الشحنات بيعت دون وجهة محددة لكن من المرجح أن تذهب إلى أوروبا حيث أسعار البيع الرسمية أقل نسبيًا.

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وفي أبريل الماضي، أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن العراق يسير في الاتجاه الصحيح لإنتاج ما يقارب ستة ملايين برميل نفط خام يوميًا بحلول العام 2030، مما سيجعله ثالث أكبر مصدر للنفط عالميًا، حسب «رويترز».

وقال رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، خلال مؤتمر صحفي في بغداد إن التفاؤل ناجم عن زيادة إنتاج العراق من النفط بنسبة 50% منذ العام 2012، رغم انخفاض الأسعار لسنوات والدمار الناجم عن اجتياح «داعش» وسيطرته على ما يقارب من ثلث مساحة البلاد.

وشهدت أسعار النفط ذروة هبوطها في أواخر العام 2018، قبل أن تعود إلى الارتفاع مطلع العام الجاري، مع اتجاه منظمة «أوبك» وشركائها لخفض الإنتاج وتراجعه في فنزويلا وإيران.

ورفع بنك «كريديت سويس» تقديراته لمتوسط سعر النفط الخام في العام الجاري، ليبلغ متوسط سعر خام برنت 68 دولارًا للبرميل.