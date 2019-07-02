استئناف المحادثات التجارية الأميركية الصينية

الرئيس الصيني يتصافح مع الرئيس الأميركي في اليابان في 29 يونيو 2019. (فرانس برس)

قال المستشار التجاري في البيت الأبيض بيتر نافارو، الثلاثاء، أن مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين تسير في اتجاه ايجابي عقب لقاء الرئيسين الاميركي دونالد ترامب والصيني شي جينبنغ في اوساكا باليابان.

إلا أن «نافارو» قال إن «شركة هواوي عملاق الاتصالات الصيني لا تزال تخضع للحظر على مشاركتها في تطوير شبكات الجيل الخامس في الولايات المتحدة رغم تغيير طفيف في واشنطن موقفها تجاهها»، وفق «فرانس برس».

وتابع «لقد عدنا إلى الحوار، وأصبحنا نتحدث هاتفيا. ويرجح أن تكون هناك زيارات. كل شيء جيد»، مضيفًا «من وجهة نظر المستثمرين هذا كل ما يجب أن تعرفوه: عادت المحادثات إلى مسارها لاستئناف العمل الذي تم القيام به حتى الآن».

الرئيس شي طلب التخفيف عن هواوي

ويقود وفد التجارة الأميركي ممثل التجارة روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين. وكادت المحادثات تنهار في مايو، إلا أن ترامب وشي اتفقا السبت على استئناف المفاوضات الهادفة إلى إنهاء الحرب التجارية الدائرة بين بلديهما منذ عام.

وقال نافارو إن «الوثيقة المؤلفة من 150 صفحة وتم وضعها أثناء المحادثات الأميركية الصينية منذ ديسمبر لا تزال تشكل أساس المحادثات».

وبشأن هواوي قال «الرئيس شي طلب التخفيف عن هواوي... وأقول لكم الشيء المهم: السياسة الأميركية بالنسبة لهواوي فيما يتعلق بالجيل الخامس في هذا البلاد لم تتغير»، موضحًا «كل ما فعلناه هو السماح ببيع الرقائق لهواوي. وهذه سلعة لا تؤثر على الأمن القومي بتاتا».