محادثات تجارية بين بكين وواشنطن قبل اجتماع ترامب وجينبينغ

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني، (ا ف ب: أرشيفية)

أجرى كبار المفاوضين التجاريين الأميركيين والصينيين محادثات عبر الهاتف قبل اجتماع مقرر بين الرئيسين شي جينبينغ ودونالد ترامب خلال قمة مجموعة العشرين التي ستعقد هذا الأسبوع، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

ونقلت الوكالة، عن وكالة شينخوا للأنباء، أن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، تحدث الإثنين إلى الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، حيث «تم تبادل الآراء حول قضايا اقتصادية وتجارية».

وذكرت الوكالة أن الاتصال جرى «بناء على طلب من الجانب الأميركي»، واتفق المسؤولون بعده على متابعة التواصل.

ووفقًا لمسؤول أميركي سيعقد الاجتماع المرتقب بين ترامب وجينبينغ السبت المقبل، في اليوم الثاني لقمة مجموعة العشرين التي تستضيفها مدينة أوساكا اليابانية.

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واتفق الرئيسان على الاجتماع بعد انهيار المفاوضات التجارية بينهما الشهر الماضي، والتي تبعها زيادة رسوم جمركية متبادلة بين البلدين على بضائع بقيمة 260 مليار دولار.

وانتقل ترامب بعد ذلك ليدرج شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي على قائمة سوداء ويحظر تعامل الشركات الأميركية معها، وقد ردت بكين على ذلك بالتهديد بإنشاء قائمتها الخاصة من الشركات والأفراد «غير الجديرين بالثقة».