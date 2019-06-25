محادثات تجارية بين بكين وواشنطن قبل اجتماع ترامب وجينبينغ

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 يونيو 2019, 09:55 صباحا
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني، (ا ف ب: أرشيفية)

أجرى كبار المفاوضين التجاريين الأميركيين والصينيين محادثات عبر الهاتف قبل اجتماع مقرر بين الرئيسين شي جينبينغ ودونالد ترامب خلال قمة مجموعة العشرين التي ستعقد هذا الأسبوع، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

ونقلت الوكالة، عن وكالة شينخوا للأنباء، أن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، تحدث الإثنين إلى الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، حيث «تم تبادل الآراء حول قضايا اقتصادية وتجارية».

وذكرت الوكالة أن الاتصال جرى «بناء على طلب من الجانب الأميركي»، واتفق المسؤولون بعده على متابعة التواصل.

ووفقًا لمسؤول أميركي سيعقد الاجتماع المرتقب بين ترامب وجينبينغ السبت المقبل، في اليوم الثاني لقمة مجموعة العشرين التي تستضيفها مدينة أوساكا اليابانية.

اقرأ أيضًا: الصين والولايات المتحدة تستأنفان مفاوضاتهما التجارية قبل «العاصفة»

واتفق الرئيسان على الاجتماع بعد انهيار المفاوضات التجارية بينهما الشهر الماضي، والتي تبعها زيادة رسوم جمركية متبادلة بين البلدين على بضائع بقيمة 260 مليار دولار.

وانتقل ترامب بعد ذلك ليدرج شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي على قائمة سوداء ويحظر تعامل الشركات الأميركية معها، وقد ردت بكين على ذلك بالتهديد بإنشاء قائمتها الخاصة من الشركات والأفراد «غير الجديرين بالثقة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تحطم مقاتلتين ألمانيتين اصطدمتا في الجو (فيديو)
دولى
بالصور: تحدي مصراتة بطل أفريقيا لـ«القدم المصغرة»
رياضة محلية
«فرونتكس» تسجل عملية اتجار بالبشر قرب لامبيدوزا وتوقيف المهربين قبالة الساحل ...
ليبيا
كشف تفاصيل أكبر جريمة سرقة إلكترونية بمصرف التجارة والتنمية
ليبيا
بعد هجوم سبتمبر.. مقر مؤسسة النفط يعود للعمل (فيديو)
ليبيا
«كارنيغي» يرصد أخطاء أميركا وحفتر في الاشتباكات.. والمفاوضات هي المخرج
ليبيا
«مالية الوفاق»: برنامج الإصلاح «مبتور» و 90% من دولارات الحوالات الشخصية تذهب ...
ليبيا
حرب العاصمة لم ترحم أصحاب «الكراسي المتحركة»
ليبيا
«عدم الثقة» والإقصاء يجهضان مبادرات حل الأزمة الليبية
ليبيا
«الوسط» تحاور الملاكم مالك الزناد من بريطانيا
رياضة محلية
الجبير: السعودية تسعى للجمع بين فائز السراج والمشير حفتر
ليبيا
وثائقي ليبي عن «الكرة النسائية» يزين قائمة «ذا غارديان» لأفضل أفلام 2019
ثقافة وفن
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اعتماد «فياجرا نسائية» جديدة