إيران تنفي نيتها إقالة وزير النفط

وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه (أرشيفية الأنترنت)

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إن بلاده لا تعتزم إقالة وزير النفط بيجن زنغنه من منصبه.

ووفقا لوكالة رويترز، كان النائب البرلماني هدايت الله خادمي قال الشهر الماضي إنه يجمع التوقيعات في البرلمان لدعم اقتراح لعزل زنغنه بسبب عدم قدرته على درء العقوبات الأميركية على مبيعات النفط الإيرانية، مضيفا أنه لم يجمع بعد العدد الكافي من التوقيعات لدفع المقترح قدما، وسبق أن باءت محاولات مماثلة لإقالة زنغنه بالفشل في الأعوام الأخيرة.

وقال ربيعي «لا تغيير في برنامج عمل الحكومة.. زنغنه دائب النشاط وهو من الوزراء الرئيسيين في الحكومة.. اسم زنغنه مطروح على الدوام للعزل لكن آمل أن يواصل أداء دوره في الحكومة.. دور زنغنه في الوقت الحالي مهم وعلى البرلمانيين أن يساعدوه».

وفي نوفمبر الماضي، أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على صادرات إيران النفطية بعد الانسحاب أحادي الجانب للرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي من اتفاق 2015 بين إيران والقوى العالمية الست لكبح برنامج طهران النووي.