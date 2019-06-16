إيران تنفي نيتها إقالة وزير النفط

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 يونيو 2019, 06:11 مساء
وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه (أرشيفية الأنترنت)

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إن بلاده لا تعتزم إقالة وزير النفط بيجن زنغنه من منصبه.

ووفقا لوكالة رويترز، كان النائب البرلماني هدايت الله خادمي قال الشهر الماضي إنه يجمع التوقيعات في البرلمان لدعم اقتراح لعزل زنغنه بسبب عدم قدرته على درء العقوبات الأميركية على مبيعات النفط الإيرانية، مضيفا أنه لم يجمع بعد العدد الكافي من التوقيعات لدفع المقترح قدما، وسبق أن باءت محاولات مماثلة لإقالة زنغنه بالفشل في الأعوام الأخيرة.

وقال ربيعي «لا تغيير في برنامج عمل الحكومة.. زنغنه دائب النشاط وهو من الوزراء الرئيسيين في الحكومة.. اسم زنغنه مطروح على الدوام للعزل لكن آمل أن يواصل أداء دوره في الحكومة.. دور زنغنه في الوقت الحالي مهم وعلى البرلمانيين أن يساعدوه».

وفي نوفمبر الماضي، أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على صادرات إيران النفطية بعد الانسحاب أحادي الجانب للرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي من اتفاق 2015 بين إيران والقوى العالمية الست لكبح برنامج طهران النووي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ننشر أبرز بنود مبادرة السراج لحل الأزمة السياسية في ليبيا
ليبيا
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل عبد الجليل سيف النصر
ثقافة وفن
مواعيد وملاعب مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019
رياضة محلية
فيتنام تعطي إشارة الانطلاق لتسليم أول سيارة مصنعة محليًا
دولى
سلامة: تقييم المجتمع الدولي بات أكثر واقعية وأتوقع قرارًا أمميًا قريبًا بشأن ...
ليبيا
رسمياً.. الدينار يفقد 10.5% مقابل الدولار في 8 سنوات
ليبيا
سلامة: البعثة الأممية لن تتخذ موقفًا تجاه أحد في ليبيا لأننا لسنا طرفًا سياسيا
ليبيا
«الوسط» تحاور شوقي ناصر: صاحب الدراسة التي تنبأت بـ«كارثة غات»
ليبيا
جريدة «الوسط»: فشل دولي في وقف تدفق السلاح إلى ليبيا
ليبيا
ريال مدريد يقدم هازارد أمام 50 ألف مشجع في برنابيو
رياضة عالمية
لحظة استهداف مطار أبها السعودي -فيديو
عربى
بالفيديو.. عبدالمعز يستعرض بالكرة قبل منافسات ألعاب أفريقيا الشاطئية
رياضة محلية
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف طبي.. القهوة قادرة على معالجة مصابين بخلل حركي نادر