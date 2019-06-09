وزراء مالية العشرين يتحدون لتحصيل الضرائب من «غوغل» و«فيسبوك»

صورة جماعية لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين

اتفق وزراء المالية ومحافظو المصارف المركزية في دول مجموعة العشرين، اليوم الأحد، على مضاعفة جهودهم لأجل وضع آلية تمكنهم من تحصيل الضرائب المقررة على الشركات الرقمية العملاقة، مثل «غوغل» و«فيسبوك»، والتي تواجه انتقادات بسبب التهرب الضريبي.

الوزراء يسعون إلى التوصل لاتفاق نهائي في هذا الشأن بحلول العام 2020، بحسب بيان نشرته وكالة «فرانس برس»، وهي الخطوة التي ستتحقق بسبب تغير موقف الولايات المتحدة الأميركية بهذا الشأن.

يذكر أن الولايات المتحدة فتحت تحقيقًا في 29 مارس الماضي مع «غوغل» و«تويتر»، بسبب التهرب عن دفع الضرائب عن إعلانات سكنية، كما فرضت على «فيسبوك» رسومًا في هذا السياق.

مجموعة العشرين تضم دولًا تسيطر على ثلثي التجارة في العالم، وأكثر من 90% من الناتج العالمي الخام.