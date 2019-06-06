الذهب يستقر بعد نزوله من ذروة 15 أسبوعًا

سبائك ذهب في فيينا. (أرشيفية: رويترز)

استقرت أسعار الذهب، اليوم الخميس، لتحوم دون أعلى مستوى في 15 أسبوعًا الذي بلغته في الجلسة السابقة، مدعومة بمخاوف التجارة واحتمال خفض الفائدة الأميركية، حتى مع إقبال بعض المستثمرين على بيع المعدن النفيس لجني الأرباح بعد ارتفاعه في الآونة الأخيرة.

ووفق وكالة «رويترز» ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1331.43 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 20 فبراير عند 1343.86 دولار في الجلسة الماضية. وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1335.60 دولار للأوقية.

وقال المحلل لدى فيليب فيوتشرز ومقرها سنغافورة بنجامين لو «على مدى اليومين الماضيين رأينا أن الأصول العالية المخاطر بدأت في التعافي من مؤشرات على اتباع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) موقفًا أكثر تيسيرًا بقليل». وذكر لو أن« المستثمرين جنوا بعض الأرباح بعد أن ارتفعت أسعار الذهب نحو 70 دولارًا في الجلسات الخمس الأخيرة».

وعززت تقارير اقتصادية ضعيفة صادرة في الآونة الأخيرة من الولايات المتحدة الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيخفض أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات الوظائف أن أرباب الأعمال الأميركيين في القطاع الخاص عينوا موظفين بأبطأ وتيرة في أكثر من تسع سنوات في مايو، في مظهر ضعف عزاه محللون إلى تصاعد توترات التجارة العالمية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 14.80 دولار للأوقية بعد أن لامست أعلى مستوى في أكثر من شهر عند 15.04 دولار في الجلسة السابقة.

وزاد البلاديوم 0.6% إلى 1336.95 دولار للأوقية، بينما ربح البلاتين 1% ليصل إلى 806.97 دولار للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع عند 832.63 دولار أمس الأربعاء.