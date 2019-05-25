أسعار النفط تسجل أكبر خسارة أسبوعية في 2019

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 مايو 2019, 12:40 مساء
موظف يحمل قارورة بها عينة من الديزل في معمل بوحدة روسية لمعالجة النفط والغاز في حقل بإقليم إيركوتسك الروسي، 10 مارس 2019. (رويترز)

سجلت أسعار النفط أكبر هبوط أسبوعي هذا العام مع تعرضها لضغوط من تزايد مخزونات الخام في الولايات المتحدة ومخاوف بشأن الاقتصاد العالمي. رغم إغلاقها تعاملات نهاية الأسبوع أمس الجمعة على صعود بنسبة

1%، وذلك قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة في الولايات المتحدة وبريطانيا.

وأنهت عقود برنت جلسة التداول مرتفعة 93 سنتا، أو 1.37%، لتسجل عند التسوية 68.69 دولار للبرميل، لكن خام القياس العالمي ينهي الأسبوع منخفضا حوالي 5%، وفق وكالة «رويترز».

وارتفعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 72 سنتا، أو 1.24% لتبلغ عند التسوية 58.63 دولار للبرميل، لكنها تنهي الأسبوع على خسارة تزيد عن 6% هى الأكبر منذ ديسمبر.

ومخزونات النفط الأميركية عند أعلى مستوى منذ يوليو 2017، وتتعرض أسعار الخام أيضا لضغوط من تصاعد الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وستكون الأسواق في بريطانيا والولايات المتحدة مغلقة يوم الإثنين في عطلة عامة في البلدين، ويضع ارتفاع انتاج النفط الأميركي ضغوطا على أسعار الخام. وساعدت طفرة للنفط الصخري في جعل الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العام، لتتقدم على السعودية وروسيا.

ومن المتوقع أن يصل انتاج النفط في الولايات المتحدة إلى مستوى 13 مليون برميل يوميا في الربع الرابع من 2019، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وما زالت أسعار النفط تلقى دعما من تخفيضات في الإمدادات، بعضها طوعي والآخر ناتج عن عقوبات أميركية، ويتوقع بعض المحللين أن تتعافى السوق.

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