«أوبك» تتجه لتأجيل اجتماع خفض الإنتاج إلى 3 يوليو

شعار منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك», (رويترز)

نقلت وكالة «رويترز»، عن مصدرين من منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» اليوم الإثنين، أن المنظمة وحلفاءها يدرسون تغيير موعد اجتماعهم القادم، بخصوص سياسة إنتاج النفط في فيينا إلى الثالث والرابع من يوليو المقبل، بدلا من 25 و26 يونيو.

وذكر المصدران أن تغيير موعد الاجتماع تم اقتراحه بالفعل ولكن لم يتم تأكيده رسميا.

وتنفذ «أوبك» وروسيا وبعض المنتجين الآخرين غير الأعضاء بالمنظمة، قرارا بخفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا منذ الأول من يناير الماضي، ويهدف الاجتماع الجديد إلى البت في تمديد الاتفاق أو تعديله.