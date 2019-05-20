«أوبك» تتجه لتأجيل اجتماع خفض الإنتاج إلى 3 يوليو

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 مايو 2019, 09:53 مساء
شعار منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك», (رويترز)

نقلت وكالة «رويترز»، عن مصدرين من منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» اليوم الإثنين، أن المنظمة وحلفاءها يدرسون تغيير موعد اجتماعهم القادم، بخصوص سياسة إنتاج النفط في فيينا إلى الثالث والرابع من يوليو المقبل، بدلا من 25 و26 يونيو.

وذكر المصدران أن تغيير موعد الاجتماع تم اقتراحه بالفعل ولكن لم يتم تأكيده رسميا.

وتنفذ «أوبك» وروسيا وبعض المنتجين الآخرين غير الأعضاء بالمنظمة، قرارا بخفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا منذ الأول من يناير الماضي، ويهدف الاجتماع الجديد إلى البت في تمديد الاتفاق أو تعديله.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ظريف يرد على «تبجحات» الرئيس الأميركي بشأن «إبادة» إيران
دولى
اجتماع ملوك الحلبة في بنغازي
رياضة محلية
يخوت «المتوسط» تعيث فسادًا بأعماق البحار
علوم وتكنولوجيا
قوة مكافحة الإرهاب تكشف عن تعاون استخباراتي مع أميركا وبريطانيا وإيطاليا
ليبيا
كاركاتير خيري - مجلس النواب الليبي
كاريكاتير
قرقاش يرى أن حل الأزمة في ليبيا يكون بوقف التصعيد والعودة إلى العملية السياسية
ليبيا
رونالدو يحقق أول ألقابه الشخصية في إيطاليا
رياضة عالمية
«الزويتينة للنفط».. حقولها وإنتاجها والمنشآت التابعة لها
ليبيا
«بركان الغضب» تتسلم مدرعات وأسلحة جديدة
ليبيا
الخارجية الفرنسية تعلق على زيارة حفتر باريس هذا الأسبوع
ليبيا
الجهيناوي: إصرار السراج أو حفتر على الوضع الراهن لا يخدم الليبيين
ليبيا
وثائقي حول أول فريق وطني ليبي لـ«الرغبي» يحصد جائزة دولية
ثقافة وفن
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

استطلاع: 43% و37% من الليبيين يكافحون لشراء الطعام وإيجاد السكن