البنك الدولي: مليار شخص يعيشون من دون كهرباء

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 مارس 2019, 02:09 مساء

قال البنك الدولي إن قرابة مليار شخص - أو حوالي 13% من سكان العالم - يعيشون من دون كهرباء، وفي أفريقيا وحدها لا يحصل اليوم واحد من بين كل ثلاثة أشخاص على الكهرباء، مما يضطرهم في أحوال كثيرة إلى استخدام الكيروسين أو قضاء ساعات طوال في الظلام، يعيش نحو 87% منهم في المناطق الريفية.

وأوضح البنك في تقرير بمناسبة انعقاد النسخة الثالثة من قمة الكوكب الواحد في نيروبي، كينيا، في 14 مارس الجاري، أنه «حتى أولئك الذين تتوفر لديهم الكهرباء غالبا ما يجدون أنها باهظة التكلفة أو لا يمكن التعويل عليها. وقد زادت نسبة من يعانون من نقص الكهرباء في أفريقيا جنوب الصحراء مقارنة بباقي مناطق العالم بأكثر من الضعف تقريباً بين عامي 1990 و 2016».

ورغم التقدم الذي تحقق في كافة مناطق العالم، يقول البنك الدولي إن «العالم لا يمضي على المسار الصحيح لضمان حصول الجميع على الكهرباء بحلول عام 2030، وتواجه أفريقيا جنوب الصحراء خطرا بالغا بالتخلف عن الركب، ويمثل ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الموثوقة والمستدامة - الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة - عنصرا أساسيا لأهداف التنمية المستدامة الأخرى، كما أنه محور الجهود الرامية للتصدي لتغير المناخ».

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