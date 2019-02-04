الأردن يشتري الخام العراقي بحسم 16 دولارًا عن كل برميل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 فبراير 2019, 02:49 مساء

أعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، هالة زواتي، الإثنين أن المملكة ستشتري من العراق نحو 10 آلاف برميل من النفط الخام يوميًا بحسم 16 دولارًا عن البرميل الواحد.

وقالت الوزيرة في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية إن الأردن سيشتري من العراق حوالى 10 آلاف برميل من النفط الخام يوميًا تشكل 7% من احتياجات المملكة، على أساس معدل سعر خام برنت الشهري بحسم فرق كلفة النقل وفرق المواصفات ومقدارها 16 دولارًا للبرميل الواحد.

وأضافت أن الكميات المشتراة من خلال مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان في المركز الحدودي (الكرامة- طريبيل) السبت الماضي، لا تزيد على 10 آلاف برميل في اليوم قابلة للزيادة في فترة قادمة وفقًا لما يتفق عليه الجانبان، ويتم احتساب قيمتها على أساس معدل سعر خام برنت الشهري تحسم منها كلفة النقل والفرق بالمواصفات، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأوضحت زواتي أن الأردن سيلتزم بموجب هذه المذكرة بتوفير الصهاريج الحوضية لنقل النفط الخام من منطقة بيجي (200 كلم شمال بغداد) في العراق إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء (23 كلم شمال شرق عمان).

والتقى رئيسا الوزراء الأردني عمر الرزاز والعراقي عادل عبدالمهدي السبت برفقة وفدين رفيعي المستوى، في قاعة اجتماعات استحدثت داخل خيمة بيضاء نصبت عند المعبر الرابط بين البلدين، الذي أعيد افتتاحه نهاية أغسطس 2017.

ويبعد هذا المعبر الوحيد بين البلدين المعروف بطريبيل من الجانب العراقي والكرامة من الجانب الأردني، حوالي 370 كيلومترًا من عمّان، وحوالي 570 كيلومترًا من بغداد، وكان أغلق بعد سيطرة تنظيم «داعش» على مناطق غرب العراق العام 2014.

وتم خلال لقاء الرزاز وعبدالمهدي إعلان استئناف العراق عملية التصدير البري للنفط إلى الأردن.

وقام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بزيارة رسمية للعراق منتصف يناير الماضي، هي الأولى منذ أكثر من عشرة أعوام.

وكان العراق يزود الأردن بكميات من النفط بأسعار تفضيلية وأخرى مجانية في عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

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