أكبر زيادة منذ 2005.. سعر النفط يصعد 12% في يناير

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 يناير 2019, 07:00 مساء
حفارات نفط في منشآة تخزين بولاية تكساس الأميركية (أرشيفية: الإنترنت)

نزلت أسعار النفط 1%، اليوم الاثنين، بعدما رفعت الشركات الأميركية عدد حفارات التنقيب عن النفط للمرة الأولى هذا العام، في مؤشر على أن إنتاج الخام قد يزيد أكثر، إلا أن الأسعار لا زالت في سبيلها لتسجيل أقوى مكاسب في شهر يناير في 14 عامًا.

ولا يبدو مرجحًا أن ينتهي الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين في وقت قريب، في حين يتصاعد تأثير الخلاف على اقتصاد الصين، حسب ما نقلت وكالة «رويترز».

ونزل خام برنت 1.14 دولار إلى 60.50 دولار للبرميل، بينما تراجع الخام الأميركي 1.05 دولار إلى 52.64 دولار للبرميل. وقال متعاملون إن إنتاج الخام الأميركي، الذي سجل مستوى قياسيًّا عند 11.9 مليون برميل يوميًّا في أواخر العام الماضي، يقوض المعنويات في السوق.

وقالت «بيكر هيوز لخدمات النفط»، في تقريرها الأسبوعي الجمعة، إن شركات الطاقة الأميركية رفعت عدد الحفارات التي تبحث عن نفط للمرة الأولى في 2019 إلى 862 حفارًا.

وحتى في ظل ضبابية مستقبل الطلب ودلائل على نمو المعروض، فقد استفادت السوق النفطية هذا الشهر من بدء جولة جديدة لتخفيضات الإنتاج من جانب «أوبك» وشركائها، فضلاً عن تجارة نشطة في سوق الخام الحاضرة تقودها الصين.

وصعد سعر الخام 12% منذ بداية يناير، وهي أكبر زيادة من حيث النسبة المئوية في أول أشهر العام منذ 2005 حين زاد 14%.

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