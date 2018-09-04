المركزي التركي يتوقع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة في سبتمبر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 سبتمبر 2018, 03:14 مساء
البنك المركزي التركي. (أرشيفية. رويترز)

قال البنك المركزي التركي، يوم الثلاثاء، إن من المتوقع أن تستمر زيادة أسعار الطاقة بالبلاد خلال سبتمبر، وذلك بعد يوم من نشر بيانات رسمية أظهرت أن التضخم السنوي ارتفع إلى 17.90% في أغسطس.

وذكر البنك المركزي، في تقريره حول تطورات الأسعار الشهرية بحسب وكالة «رويترز»، أن أسعار السلع الأساسية والطاقة كانت المحرك الرئيسي للتضخم في أغسطس، وأنه كان هناك تدهور كبير في الاتجاه العام لمؤشرات التضخم الأساسي.

وسجل معدل التضخم في تركيا في أغسطس أعلى مستوى في 15 عامًا، وفق وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي صدرت يوم الاثنين.

وخسرت العملة التركية أكثر من 40% من قيمتها خلال العام الجاري، وتفاقم تراجعها أمام الدولار مع فرض الولايات المتحدة الأميركية لعقوبات اقتصادية على أنقرة على خلفية التوترات بين البلدين لاحتجاز تركيا لقس أميركي منذ العام 2016.

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