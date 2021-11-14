أفكار لزيادة مستوى الإضاءة شتاءً

الإضاءة (الإنترنت)

يقصر النهار في الشتاء، كما يتحول الجو إلى غائم ومعتم في معظم الأيام، الأمر الذي يقلل كمية الإضاءة الطبيعية التي يحظى بها المنزل، ليزيد الاعتماد على الصناعية منها تاليًا.

وإليك أفكار في الديكور لزيادة كم الإضاءة شتاءً، وفق «سيدتي».

• أضف إلى الجو الرومانسي التي تضيفه الشموع إلى المساحة، هي مناسبة للزوايا التي لا تعرف النور.

• يفضل التخلي عن فكرة الستائر السميكة في الغرف، وذلك للسماح لخيوط الشمس بدخول المنزل، مهما قلت ساعات سطوع الشمس شتاءً.

• يمكن جعل كم الضوء في الغرفة الشتوية مقبولًا عن طريق اختيار بعض المفروشات، منجدة بأقمشة فاتحة اللون.

• عند تثبيت المرايا في مواجهة النوافذ، هي تسمح لساكني المنزل بأن يحظوا بإضاءة إضافية في مساحاته.

• الـ«ديمر»، إكسسوار مقبول التكلفة يتحكم في شدة الضوء؛ وهو مساعد في تقوية الضوء في المساحة، شتاءً.

الإضاءة (الإنترنت)