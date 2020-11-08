الكنبة - السرير حل مثالي للمساحات الصغيرة

الكنبة السرير (الإنترنت)

تعد الكنبة السرير حلا نموذجيا لمن يعيشون في مساحات صغيرة، إذ إنها قطع أثاث متعددة الاستخدامات.

وتلك القطعة تُستخدم للجلوس أثناء النهار والنوم ليلًا، أو حتى تستعمَل كسرير احتياطي حين نتفاجأ بضيوف سيبيتون الليل في المنزل، حسب موقع «بيتك».

وإليك هذه النصائح:

تصلح الكنبة السرير تمامًا للمنازل المخصصة للطلاب أو الشاليهات، لأنها وبحكم المساحة الصغيرة أيضًا تفي بالحاجة إلى كنبة وسرير في آن واحد.

إذا كانت غرفة نومك ذات مساحة ضيقة ولا تتسع لكنبة وسرير، يمكنك اللجوء إلى هذا التصميم الذي يجمع بين الكنبة والسرير فتحصل على كليهما في غرفتك.

إذا لم يكن في منزلك غرفة نوم خاصة بالضيوف، يمكنك أن تضع كنبة متحولة إلى سرير في غرفة الجلوس أيضًا، فتستفيد منها إذا اضطررت لاستقبال أحد الأصدقاء أو الضيوف للنوم.

يفوق وزن الكنبة السرير عادة وزن الكنبة العادية بسبب وزن الفراش لذلك احرص على وضعها في مكان محدد ضمن الغرفة فلا تضطر إلى نقلها وجرها يوميًا.

إذا كنت في حاجة إلى توفير المال، يمكنك شراء الكنبة السرير ذات الاستخدام المزدوج فلا تدفع ثمن سرير وكنبة.