تحويل الكراسي القديمة إلى كنبة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 يوليو 2020, 10:38 صباحا

غالبًا ما نواجه تكدسًا لقطع الأثاث في بيوتنا، وقد نضطر إلى التخلص من بعضها، خاصة لو كانت قديمة ومتهالكة.

لكن هناك عدة طرق يمكن من خلالها الاستفادة من قطع الأثاث القديمة، خاصة لو كانت من الخشب، إذ يمكن إعادة استخدامها بطرق أخرى، مثل تحويل أرفف السرير إلى ألواح خشبية لتعليق الصور على الحائط، حسب «سوبر ماما».

إليك بالتفصيل طريقة تحويل الكراسي القديمة إلى كنبة، لتستفيدي بها في منزلك.

إذا كان لديك مجموعة كراسي قديمة وتالفة، فيمكنك لصق الكراسي ببعضها بعضًا وتحويلها إلى كنبة بسيطة وجميلة.

وكما هو موضح بالصور، تم استخدام اثنين من تلك الكراسي القديمة ولصقهما ببعض من خلال استخدام قطع خشب خارجية، لتكون بمثابة قاعدة الكنبة.

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