Atwasat

«تسلا» تستدعي 800 ألف سيارة لدواعي «الأمان»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 فبراير 2022, 03:39 مساء
«تسلا» تستدعي 800 ألف سيارة لدواعي «الأمان»
«تسلا» الأميركية تستدعي 817 ألف سيارة في الولايات المتحدة لخلل محتمل في حزام الأمان
alwasat radio

قررت شركة «تسلا» الأميركية استدعاء أكثر من 817 ألف سيارة في الولايات المتحدة، بسبب خلال محتمل في نغمات التذكير بارتداء حزام الأمان عند بدء تشغيل المركبة بينما لم يربط السائق الحزام.

ويشمل الاستدعاء، الذي تم إقراره لأن نغمات التذكير بارتداء حزام الأمان قد لا تصدر عند بدء تشغيل المركبة، بينما لم يربط السائق الحزام، سيارات 2021 و2022 من طراز «Model S sedan» وطراز «X SUV» من مركبات الدفع الرباعي، بالإضافة إلى طراز «Model 3 sedan» من 2017 إلى 2022 ومن طراز «Model Y SUV»من 2020 إلى 2022 لسيارات الدفع الرباعي، وفقًا للوثائق المنشورة اليوم الخميس من قبل منظمي السلامة وذلك وفقًا لموقع «روسيا اليوم».

وتتطلب قوانين سلامة السيارات الفيدرالية أن يصدر صوت الأجراس عند بدء تشغيل المركبات، ويتوقف الصوت عند ربط الأحزمة الأمامية.

وتشير مستندات الاستدعاء التي نشرتها الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة إلى أن المشكلة تحدث فقط إذا ترك السائق السيارة في دورة القيادة السابقة بينما كان الجرس يصدر صوتًا.

وستقوم «تسلا» بإصلاح المشكلة عن طريق إرسال تحديث برنامج عبر الهواء في وقت مبكر من هذا الشهر، فيما تقول وكالة السلامة إنه دون الرنين، قد لا يعرف السائق أن حزام الأمان الخاص به غير مربوط، مما يزيد من خطر الإصابة أثناء التصادم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«المسابقات» تحدد التاسع من فبراير لافتتاح الدور الثاني من النسخة الـ«47»

«المسابقات» تحدد التاسع من فبراير لافتتاح الدور الثاني من النسخة الـ«47»
غارة «معقدة جدا» وراء تصفية زعيم تنظيم الدولة

غارة «معقدة جدا» وراء تصفية زعيم تنظيم الدولة
فرحة عارمة في مصر بالتأهل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية

فرحة عارمة في مصر بالتأهل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية
مؤسسة النفط تعلن استئناف «بريتيش بتروليوم» البريطانية أنشطة الاستكشاف في ليبيا

مؤسسة النفط تعلن استئناف «بريتيش بتروليوم» البريطانية أنشطة الاستكشاف في ليبيا
أول تعليق من إيتو بعد تأهل مصر إلى نهائي كأس الأمم على حساب الكاميرون

أول تعليق من إيتو بعد تأهل مصر إلى نهائي كأس الأمم على حساب الكاميرون
«أنقذوا ريان».. سباق مع الزمن في المغرب لانتشال طفل عالق في بئر

«أنقذوا ريان».. سباق مع الزمن في المغرب لانتشال طفل عالق في بئر
جريدة «الوسط»: «لعبة الكراسي» تزيح الخيار الانتخابي حتى إشعار آخر

جريدة «الوسط»: «لعبة الكراسي» تزيح الخيار الانتخابي حتى إشعار آخر
في العدد 324: الانتخابات باتت في مهب الريح.. وارتفاع رهيب في إصابات «كورونا»

في العدد 324: الانتخابات باتت في مهب الريح.. وارتفاع رهيب في إصابات «كورونا»
اللقاح الأول المضاد للملاريا يؤتي ثماره في غرب كينيا

اللقاح الأول المضاد للملاريا يؤتي ثماره في غرب كينيا
معرض القاهرة بـ«عيون ليبية»: أبرز الإصدارات.. الأسعار.. البرنامج الثقافي

معرض القاهرة بـ«عيون ليبية»: أبرز الإصدارات.. الأسعار.. البرنامج الثقافي
حويلي يتحدث عن «تفاهمات» المشري وعقيلة بشأن الحكومة والإعلان الدستوري

حويلي يتحدث عن «تفاهمات» المشري وعقيلة بشأن الحكومة والإعلان الدستوري
روسيا تتسلم رئاسة مجلس الأمن الدولي وسط خلافات مع أميركا حول ليبيا

روسيا تتسلم رئاسة مجلس الأمن الدولي وسط خلافات مع أميركا حول ليبيا
48 ساعة صاخبة حول مصير حكومة الدبيبة: بورصة ترشيحات.. وشبح انقسام.. وفيتو أممي

48 ساعة صاخبة حول مصير حكومة الدبيبة: بورصة ترشيحات.. وشبح انقسام.. وفيتو أممي
وليامز تطالب بضرورة المضي في تنفيذ خريطة طريق إعادة توحيد «المركزي»

وليامز تطالب بضرورة المضي في تنفيذ خريطة طريق إعادة توحيد «المركزي»
مذكرات جلود.. الرائد يكذب أهله! (1)

مذكرات جلود.. الرائد يكذب أهله! (1)
لودريان: مرتزقة فاغنر «الشركاء» الوحيدون للمجلس العسكري في مالي

لودريان: مرتزقة فاغنر «الشركاء» الوحيدون للمجلس العسكري في مالي
مجلس النواب يحدد الثلاثاء المقبل موعدا لاختيار رئيس الوزراء

مجلس النواب يحدد الثلاثاء المقبل موعدا لاختيار رئيس الوزراء
تقرير أميركي: تراجع النفط الليبي يؤدي لزيادة قياسية في الأسعار

تقرير أميركي: تراجع النفط الليبي يؤدي لزيادة قياسية في الأسعار
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
سبب حدوث صوت احتكاك عند التفاف السيارة
سبب حدوث صوت احتكاك عند التفاف السيارة
تعرف إلى جديد «تيجو شيري» بعد التعديل
تعرف إلى جديد «تيجو شيري» بعد التعديل
ميتسوبيشي عائلية بـ7 مقاعد
ميتسوبيشي عائلية بـ7 مقاعد
ما هي أجمل سيارة خارقة للعام 2022؟
ما هي أجمل سيارة خارقة للعام 2022؟
بالفيديو: سيارة كهربائية جديدة من «سكودا»
بالفيديو: سيارة كهربائية جديدة من «سكودا»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تعرف إلى تغيرات تويوتا 2023
تعرف إلى تغيرات تويوتا 2023...
معجون الأسنان لإزالة ضباب زجاج سيارتك
معجون الأسنان لإزالة ضباب زجاج سيارتك...
بالفيديو: «فولكس فاغن» تكشف «قاتلة Passat» الجديدة
بالفيديو: «فولكس فاغن» تكشف «قاتلة Passat» الجديدة...
وجود هذه الأشياء في سيارتك يهدد حياتك
وجود هذه الأشياء في سيارتك يهدد حياتك...
كيف تفهم رموز زيت المحركات؟
كيف تفهم رموز زيت المحركات؟...
المزيد
«تسلا» تستدعي 800 ألف سيارة لدواعي «الأمان»
«تسلا» تستدعي 800 ألف سيارة لدواعي «الأمان»...
بالفيديو: «هيونداي» تعلن سيارة شبابية رخيصة
بالفيديو: «هيونداي» تعلن سيارة شبابية رخيصة...
كيف تقود سيارتك في الأجواء الممطرة والضبابية؟
كيف تقود سيارتك في الأجواء الممطرة والضبابية؟...
بالفيديو: سيارة كهربائية جديدة من «سكودا»
بالفيديو: سيارة كهربائية جديدة من «سكودا»...
ما هي أجمل سيارة خارقة للعام 2022؟
ما هي أجمل سيارة خارقة للعام 2022؟...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط