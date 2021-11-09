ارتفاع جديد في أسعار سيارات تسلا

ارتفاع في سعر تسلا y

أعلنت شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية ارتفاعا جديدا لأسعار جميع مستويات القطع خاصة في طرازها 3 وY والذي شهدت زيادة بمقدار ألف دولار في السيارة الواحدة، وتعد تلك الزيادات الأخيرة التي قامت بها الشركة هي الأحدث في سلسلة من الزيادات التي قامت بها سابقًا خلال هذا العام فقط.

بعد تلك الزيادة الأخيرة في أسعار السيارات سيأتي أقل سعر لطراز 3 الآن هو 44.990 دولار أمريكي وطراز Y الشهير والأكثر مبيعًا سيأتي بسعر 57.990 دولار أمريكي وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».



وتأتي تلك التغييرات على الأسعار بعد أقل من أسبوعين من حدوث ارتفاع آخر كان بمقدار ألفي دولار في سعر طرازات الأقل في فئتها، وبذلك تصل الزيادة السنوية حتى الآن في أسعار سيارات تسلا إلى 8 آلاف دولار.



تتزامن زيادة الأسعار مع إضافة لون طلاء الجديد الفضي اللامع والذي اسمته الشركة Midnight Silver Metallic كلون قياسي، والذي كان في السابق خيارا عند رغبة أصحاب السيارات في الحصول عليه عليهم دفع ما قيمته 1000 دولار.



يبدو أن التغيير جاء استجابة لاقتراح تم تقديمه إلى إيلون ماسك على منصة التواصل الاجتماعي تويتر وذلك خلال الشهر الماضي من قِبل أحد متابعيه، حينما طلب تقديم لون مضمن مختلف بخلاف اللون الأبيض المعروف بدرجة Obsidian White، والذي كان دارجا لبعض الوقت والمفضل لكثير من مشتري سيارات تسلا.



أشار الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك في وقت سابق إلى أن تعديلات على أسعار السيارات ترجع في الأساس إلى مشكلات في توريد الأجزاء والتسليم ونقص أشباه الموصلات وجائحة كورونا التي سبقتها والتي ما زالت تؤثر حتى الآن على صناعة السيارات وتقليل الطاقة الإنتاجية بشكل كبير حيث تُعاني غالبية شركات السيارات من نقص كبير في الصناعة والإنتاج والتسليم، فوفقا لموقع المستهلك على الويب، لن يتم تسليم طلبات السيارات المخصصة الجديدة حتى يونيو على الأقل من العام المقبل.



يُذكر أن أسهم شركة تسلا قد تعرضت للتراجع في أسهمها بعد تصريحات إيلون ماسك الأخيرة والتي نفى فيها قيام شركته بتوقيع عقد ببيع 100 ألف سيارة من تسلا لشركة تأجير السيارات الشهيرة هرتز، بعد إعلان هرتز عن عقد تلك الصفقة التي رفعت كثيرا من القيمة السوقية لتسلا جعلتها الأعلى لتصل إلى تريليون دولار.



حيث أعلن إيلون ماسك أن شركته تسلا لن تتمكن من الوفاء بصناعة وبيع هذا العدد من السيارات بسبب نقص الإنتاج نتيجة نقص أشباه المواصلات، حيث صرح ماسك بأن الشركة ليس لديها مشكلة في الطلب وإنما في الإنتاج وتلبية طلبات العملاء المتزايدة.



ارتفاع في سعر تسلا 3