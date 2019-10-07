أخطاء بسيطة تقود لمشاكل معقدة بسيارتك

ينصح الخبراء باتباع أسلوب قيادة أكثر سلاسة وأمانا خصوصا من المبتدئين الذين يقودون السيارات حديثا وليست لديهم خبرة كافية.

وإليك بعض الأخطاء البسيطة التي قد تؤدي إلى أعطال ضخمة، فيجب عليك تجنبها، وفق «مصراوي».

تجاهل الإشارات التحذيرية

معظم قائدي السيارات لا يهتمون للأصوات الصادرة من سياراتهم، ولا يبادر هؤلاء باتخاذ خطوات استباقية لحل المشكلة قبل أن تتفاقم، وتظل السيارة حتى تتوقف تمامًا.

وعند الوصول لتلك المرحلة تكون الخسائر المادية أكبر؛ لذا ينصح دائماً بالتوجه إلى الـ"ميكانيكي" فور ظهور أو ملاحظة أي صوت، أو إشارة تحذيرية في لوحة القيادة.

الانطلاق المفاجئ

الكثير من قائدي السيارات يقعون في هذا الخطأ، وهو الانطلاق بالسيارة بعد تشغيلها مباشرة والضغط على دواسة الوقود بسرعة.

هناك أمور ينبغي اتباعها، من أجل الحفاظ على سيارتك دون أعطال، منها الضغط على دواسة الوقود بشكل تدريجي عند الانطلاق بالسيارة، فسرعة الانطلاق بالسيارة تتسبب في تآكل بعض القطع داخل المحرك؛ نظرًا لعدم وصول الزيت بالكمية الكافية إلى جميع قطع المحرك وخاصة أن المحرك يكون لا يزال بارداً.