الماء يعزز نمو شعرك

القاهرة - بوابة الوسط

من المؤكد أنكِ تعرفين أن الماء يحمل فوائد للشعر تفوق قدرته على ترطيب الشعر، ولكن قد تكون فوائد شرب الماء للشعر أكثر مما قد تتصورين.

وسواء كنت تعانين من تساقط الشعر أو بطء نمو الشعر أو ترقق الشعر، فإن شربك لكميات كافية من الماء قد يساعد على تعزيز نمو الشعر، حسب «ويب طب».

وقد تنبع فوائد شرب الماء للشعر من الآتي:

غنى الماء ببعض العناصر الغذائية الهامة والتي قد تسهم في تعزيز نمو الشعر، مثل الزنك الذي قد يلعب دورا مهما في عمليات انقسام الخلايا في الفروة، ناهيك عن قدرته على تعزيز صحة الغدد الزهمية الهامة لنمو الشعر.

قدرة الماء على منع جفاف الشعر، حيث يعتقد أن الشعر المصاب بالجفاف قد يكون عاجزا عن النمو بطريقة طبيعية.

قدرة الماء على تعزيز الدورة الدموية في الفروة، مما قد يعزز من قدرة الشعر على الحصول على العناصر الغذائية التي يحتاجها بوتيرة دورية.