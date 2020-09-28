جمال طبيعي بدون مكياج.. إليك السر

لا ترفعي شعرك بل أسدليه حول وجهك لإضافة الظلال إلى وجهك (الإنترنت)

تحلم كل امرأة بأن تحافظ على جمالها، وليس هناك أفضل من الجمال الطبيعي، فرغم ما تضيفه المساحيق والألوان من مسحة جمال، إلا أن بهاء الحسن الطبيعي يبقى هو ما يميز المرأة.

هنا نقدم لك بعض النصائح للحصول على أفضل إطلالة دون اللجوء لمستحضرات التجميل، بحسب «سوبر ماما».

3 نصائح فقط:

افركي عظام خدك إذا كنتِ تبدين شاحبة، لكن لا تؤذي نفسك، الضغط سيظهر لونًا ورديًّا طبيعيًّا ويجلب بعض اللون الزهري إلى وجهك.

لا ترفعي شعرك بل أسدليه حول وجهك لإضافة الظلال إلى وجهك، دون مكياج، ومع أسلوب شعرٍ حادٍّ يمكن أن يجعل مظهرك يبدو قاسيًا.

استعملي قلم ترطيب الشفاه أو الملمع بدلا من أحمر الشفاه، إذا كنتِ لا تستطيعين البقاء وشفاهك تبدو عارية، تأكّدي أنه شفاف لإضافة لمعة قليلة دون صبغ الشفاه كثيرًا.