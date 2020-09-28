جمال طبيعي بدون مكياج.. إليك السر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 سبتمبر 2020, 03:25 مساء
لا ترفعي شعرك بل أسدليه حول وجهك لإضافة الظلال إلى وجهك (الإنترنت)

تحلم كل امرأة بأن تحافظ على جمالها، وليس هناك أفضل من الجمال الطبيعي، فرغم ما تضيفه المساحيق والألوان من مسحة جمال، إلا أن بهاء الحسن الطبيعي يبقى هو ما يميز المرأة.

هنا نقدم لك بعض النصائح للحصول على أفضل إطلالة دون اللجوء لمستحضرات التجميل، بحسب «سوبر ماما».

3 نصائح فقط:
افركي عظام خدك إذا كنتِ تبدين شاحبة، لكن لا تؤذي نفسك، الضغط سيظهر لونًا ورديًّا طبيعيًّا ويجلب بعض اللون الزهري إلى وجهك.

لا ترفعي شعرك بل أسدليه حول وجهك لإضافة الظلال إلى وجهك، دون مكياج، ومع أسلوب شعرٍ حادٍّ يمكن أن يجعل مظهرك يبدو قاسيًا.

استعملي قلم ترطيب الشفاه أو الملمع بدلا من أحمر الشفاه، إذا كنتِ لا تستطيعين البقاء وشفاهك تبدو عارية، تأكّدي أنه شفاف لإضافة لمعة قليلة دون صبغ الشفاه كثيرًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور: منتخب ليبيا يعبر منفد رأس اجدير إلى تونس
رياضة محلية
أرمينيا: 80 قتيلًا سوريًّا في الاشتباكات مع جيش أذربيجان
دولى
«نيويورك تايمز»: 750 دولارًا إجمالي ما دفعه ترامب من ضرائب دخل العام 2016
اقتصاد
دعوة أممية لتعزيز مشاركة جميع الفئات في صنع القرار
دولى
ترامب يطالب باختبار منشطات لبايدن قبيل مناظرتهما الأولى
دولى
حمدوك: تطبيع العلاقات مع إسرائيل يتطلب توافقاً بين السودانيين
عربى
وليامز: لن يدور أي نقاش حول أسماء معينة أمام منتدى الحوار الليبي
ليبيا
فلوسنا - (الحلقة 51): مقابلة مع محمد هيثم عيسى وكيل وزارة «صحة الوفاق»
فيديو
أول رجل شفي من الإيدز وصل المرحلة الأخيرة من السرطان
طب وصحة
كيف نجح مخرج مبتدئ في إقناع هوبكينز بفيلمه الجديد؟
ثقافة وفن
ولادة قيصرية ناجحة لأم مصابة بفيروس «كورونا» في بنغازي
ليبيا
وليامز توصي بعقوبات على من يحاول إفساد محادثات جنيف
ليبيا
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تؤكد الدور الحيوي للنوم في بناء المخ