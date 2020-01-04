قناع الفراولة لتفتيح البشرة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 يناير 2020, 01:25 مساء

تسعى النساء دومًا من أجل تفتيح البشرة، وقد يلجأن إلى بعض المستحضرات الكيميائية لتحقيق النتيجة المرغوبة دون النظر إلى ضرر هذه المنتجات على بشرتهن.
إليكِ قناع الفراولة والزبادي لتفتيح بشرة آمن، يمكنك استخدامه في المنزل يوميًا، تعرفي معنا إلى مكوناته وطريقة استخدامه وطبقيه بنفسك وفقا لموقع «جمالك».

المكونات
ثمرتان فراولة مفرومة
ملعقة زبادي
ملعقة من زيت الخروع

طريقة الاستخدام
- قومي بمزج المكونات مع بعضها وتوزع على البشرة وتترك لمدة تتراوح ما بين 20-40 دقيقة، وبعدها نظفي البشرة بالماء، وكرري الماسك أربع مرات أسبوعيا للحصول على نتائج سريعة.
 

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