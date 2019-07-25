حافظي على شعرك من العرق

(أرشيفية: الإنترنت)

تعرق الشعر ظاهرة تعاني منها معظم النساء في فصل الصيف، ما يجعل من مهمة العناية به أمرًا في غاية الصعوبة، ومن هنا تبرز الحاجة إلى إيجاد حلول لهذه المشكلة التي تقض مضجع الكثير من النساء.

فيما يلي 5 نصائح مفيدة أوردها موقع «هيرزنداغي» الإلكتروني، للحفاظ على شعر خال من التعرق والزيوت في فصل الصيف، وفقا لـ«24».

غسل الشعر

أثناء خروجك في الصيف، قد يتسخ شعرك وتفوح منه رائحة العرق، لذا فإن تجاهل غسل الشعر يزيد من كمية الأوساخ والعرق فيه. حاولي أن تغسلي شعرك ثلاث مرات في الأسبوع على الأقل.

استخدام الشامبو الجاف

الشامبو الجاف هو الخيار الأمثل لفصل الصيف. إذا كنت لا ترغبين في غسل شعرك بالشامبو كل يوم أو إذا كنت في عجلة من أمرك وتريدين إصلاح شعرك، فما عليك إلا رش بعض الشامبو الجاف على شعرك للحصول على فروة رأس نظيفة. يمكنك أيضًا استخدام بودرة التلك على فروة رأسك إذا لم يكن لديك شامبو جاف.

استخدام ماء الورد

هل تفوح من شعرك رائحة كريهة بعد ساعات قليلة من غسله؟ يحدث هذا بسبب العرق المفرط. ما يمكنك القيام به للتعامل مع هذه المشكلة هو استخدام ماء الورد بدلًا من الماء العادي، لأنه يعطي شعرك رائحة منعشة ويساهم في التخلص من قشرة الرأس.

تجنبي استخدام مجفف الشعر

هناك طريقة جيدة لحماية شعرك من التعرق واللزوجة وهي تجنب استخدام أي أجهزة للشعر، مثل المجفف أوالمصفف لأنها تساهم في جعل الشعر زيتيا.