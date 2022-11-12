«مهرجان القاهرة» يرمم اثنين من كلاسيكيات السينما المصرية

القاهرة - بوابة الوسط

شدد رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الفنان حسين فهمي، على أن الفعاليات التي يشهدها هذا الحدث الفني على قدر كبير من الأهمية، ولا يجب أن يختصر المهرجان في حفلي الافتتاح والختام فقط، مشيرًا إلى ترميم فيلمين من كلاسيكيات السينما المصرية.

وقال فهمي، الجمعة: «المهرجان هذا العام به أفلام قوية، وورش مهمة، وأساتذة كبار سيلقون محاضرات مهمة، كما نقوم بترميم فيلمين من أهم أفلام السينما المصرية، وهما «يوميات نائب في الأرياف»، «أغنية على الممر»، وقررت أن كل عام سأقوم بترميم فيلمين من الأفلام السينمائية المهمة وفق «المصري اليوم».

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واستقبل فهمي، ومدير المهرجان أمير رمسيس، المخرج بيلا تار، في مطار القاهرة وذلك لـ تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44 التي من المقرر أن تقام من الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر.

وأوضح رئيس المهرجان، أن بيلا تار هو أحد أبرز صناع السينما العالميين الذين استطاعوا أن يحققوا نجاحات كبرى على مدار سنوات مشوارهم الفنى، فأعماله اتسمت بجرأة تناولها بعض القصص والقضايا الإنسانية، وأسلوبه تميز بنظرة فلسفية خاصة، إنه موهبة فريدة نتشرف بتكريمها.

تكريمه إضافة للمهرجان

وقال رمسيس إن وجود بيلا تار في مهرجان القاهرة وتكريمه إضافة كبيرة للمهرجان، وفرصة لصناع السينما والمهتمين للتعرف على عالمه السينمائى، حيث يقيم المخرج ورشة عمل ممتدة على أيام المهرجان مع عدد من صنّاع السينما الشباب، إضافة لـ«ماستر كلاس» مفتوح للجمهور، ويعرض المهرجان فيلمين من أفلامه تم ترميمهما هذا العام ليكون مهرجان القاهرة أحد أوائل المهرجانات التي يتم عرض تلك النسخ الجديدة فيها.

رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الفنان حسين فهمي (خاص لـ بوابة الوسط)

المخرج أمير رمسيس مدير مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» (خاص لـ بوابة الوسط)