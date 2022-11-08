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إطلاق بوستر «عَلَم» تمهيدا لعرضه في «القاهرة السينمائي»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 نوفمبر 2022, 04:52 مساء
إطلاق بوستر «عَلَم» تمهيدا لعرضه في «القاهرة السينمائي»
بوستر فيلم «علم» (خاص لـ بوابة الوسط)
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أطلقت شركة «MAD solutions» البوستر الرسمي في العالم العربي لفيلم «عَلَم» للمخرج فِراس خوري، وذلك قبل أيام من عرضه الأول في العالم العربي بالمسابقة الرسمية لـمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، ويليها مشاركته في قسم اختيارات عالمية بمهرجان «البحر الأحمر السينمائي الدولي».

وتصدر البوستر بطل الفيلم محمود بكري الذي شغل وجهه مساحة كبيرة وحمل علامات من الغموض والحيرة والشتات، بينما تم حمل ردائه ألوان علم فلسطين، وفي الأسفل صورة لقرية مقلوبة رأسًا على عقب يتوسطها شجرة تشغل الصدارة ولكنها أصبحت أشبه بالجذور في البوستر، وفقًا لبيان.

الفيلم شهد عرضه العالمي الأول في الدورة السابقة من مهرجان «تورنتو السينمائي الدولي» ضمن قسم السينما العالمية المعاصرة، وشارك بعدها في مهرجان «روما السينمائي»، وأشاد به موقع «Cineurope» العالمي الذي كتب «تجربة فراس خوري الأولى هي عملية استكشاف حيوية وممتعة لمفاهيم الشباب والتسييس والنسيان القسري للتاريخ».

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تدور الأحداث حول تامر، مراهق فلسطيني يعيش حياة تقليدية هو وأصدقاؤه في المدرسة الثانوية حتى تظهر زميلتهم الجميلة ميساء، ولنيل إعجابها، يوافق تامر على المشاركة في عملية غامضة تحت مسمى «عَلَم» تقلب حياته رأسًا على عقب.

فيلم «عَلَم» من تأليف وإخراج فراس خوري، وبطولة محمود بكري، وسيرين خاص، وصالح بكري، ومحمد كراكي، وأحمد زغموري، ومحمد عبدالرحمن، وتصوير فريدة مرزوق، ومونتاج نادية بن رشيد، وإنتاج MPM Film (فرنسا) (ماري بيير ماسيا، كلير غاديا، نايومي لاجاديك)، Paprika Films (تونس) (مالك كوشباتي)، وPhilistine Films (فلسطين) (أسامة بواردي)، وتتولى MAD Solutions وLagoonie Film Production توزيع الفيلم في العالم العربي.

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