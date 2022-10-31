بيت إسكندر يطلق جائزته في نسختها الثالثة

طرابلس - بوابة الوسط: عبد السلام الفقهي

افتتح بيت إسكندر للفنون، فعاليات جائزته في نسختها الثالثة بمشاركة 25 لوحة هي حصيلة الترشيحات من أصل 76 لوحة جرى تسلمها ثم مرورها بمراحل التصنيف والفرز، وتتضمن وضع رقم مشفر لكل لوحة مشاركة، واختيار المرشحين حسب الشروط العامة للمسابقة، وصولا إلى عرض أعمالهم ثم اختيار الفائزين وتسليم الجوائز.

وتتكون لجنة تحكيم الجائزة من الدكتور الفنان عبدالرزاق الرياني رئيسا، وعضوية كل من الفنانين فوزي الصويعي، والدكتورة هيام زريبة، والدكتور صلاح غيث، ومحمد مليطان.

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وصاحب أجواء العرض إلى جانب زخم الجمهور المتأمل في اللوحات عزف مقطوعات موسيقية، لأعمال محلية وعالمية، من أداء العازفين أفنان محمد على آلة البيانو، وكذا الثنائي شعبان رحيل على آلة القانون، وعبدالرحمن جبارة على آلة القيثارة.

العازفة أفنان محمد (بوابة الوسط)

العازفان شعبان رحيل وعبدالرحمن جبارة (بوابة الوسط)

جانب من الجمهور واللوحات (بوابة الوسط)

جانب من الجمهور واللوحات (بوابة الوسط)

جانب من الجمهور واللوحات (بوابة الوسط)

جانب من الجمهور واللوحات (بوابة الوسط)

جانب من الجمهور واللوحات (بوابة الوسط)