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«بسمة أمل».. الفن في مواجهة السرطان

طرابلس - بوابة الوسط: عبد السلام الفقهي الأحد 26 يونيو 2022, 02:00 مساء
«بسمة أمل».. الفن في مواجهة السرطان
لوحة السيارة العجيبة لطفل توفي بالسرطان، تم إدخالها للمزاد. للمساهمة بريعها لصالح المرضى (بوابة الوسط)
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نظمت حملة «على خاطرهم» الخاصة بدعم مرضى السرطان، السبت، مزادًا فنيًا ببيت إسكندر للفنون، حمل عنوان «بسمة أمل» ضم مجموعة من اللوحات لفنانين محترفين وهواة، إضافة إلى أعمال لأطفال أصيبوا بهذا المرض.

وشمل البرنامج عرضًا بحوش محمود بي احتوي مجموعة من المأكولات والاكسسوارات التي يعود ريعها لصالح المرضى.

وضع مأساوي
وتحدثت بثينة عبدالقادر مشرفة الحملة في حديث إلى «بوابة الوسط»، موضحة أن نشاطهم بدأ العام 2017، بصندوق تبرعات صغير، ولأن الوضع في قسم الأورام بمستشفى طرابلس الطبي كان ولا يزال مأساويًا، ثم تحول الصندوق إلى برنامج أو عمل خيري بعنوان «بسمة أمل»، ولفتت الانتباه إلى الوعي الجمعي للمجتمع في ضرورة إدراكه للحالة المتردية التي وصل إليها المرضى بالخصوص، لذا تتطلب الخطوة أحيانا الاتجاه رأسًا إلى المرضى وعدم الاكتفاء بالمزاد أو إقامة معارض.

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وقالت الفنانة التشكيلية سندس كشاد إحدى المنظمات المشرفة على المزاد، إن المزاد اشتمل على أعمال من مختلف الأعمار والمستويات، فمن شريحة المحترفين نذكر مثلا «مريم الصيد، يوسف فطيس، نجلاء الفيتوري، محمد الخروبي، فاطمة الفرجاني وغيرهم» إضافة إلى إشراك الأطفال من قسم الأورام بالمركز الطبي للمساهمة في «بسمة أمل».

دعم أهلي
وأضافت أن الحملة دعمت من بعض المؤسسات الأهلية على رأسها شركة المثالية الطبية الراعي الذهبي للحملة، بمشاركة بيت إسكندر للفنون، وشركتي «Elements» للدعاية والإعلان وتقوى للتصوير، إضافة لجهاز المدينة القديمة، ومحل نزيكة للهدايا.

وتحدثت الدكتورة خولة العريفي إحدى المنظمات للحملة والمشاركة بثلاث لوحات، عن أهمية المضمون الإنساني في رفع معنويات المصابين بالأمراض المستعصية علاوة على مسألة الدعم المادي، وهي إشارة للمؤسسات المعنية بقطاع الصحة وأصحاب القرار في ضرورة الالتفات لهذه الشريحة والاهتمام بتوفير الأدوية اللازمة.

مزاد في بيت إسكندر على مجموعة من اللوحات لمحترفين وهواة وأعمال لأطفال أصيبو بالسرطان (بوابة الوسط)
مزاد في بيت إسكندر على مجموعة من اللوحات لمحترفين وهواة وأعمال لأطفال أصيبو بالسرطان (بوابة الوسط)
مزاد في بيت إسكندر على مجموعة من اللوحات لمحترفين وهواة وأعمال لأطفال أصيبو بالسرطان (بوابة الوسط)
مزاد في بيت إسكندر على مجموعة من اللوحات لمحترفين وهواة وأعمال لأطفال أصيبو بالسرطان (بوابة الوسط)
معروضات بحوش محمود بي (بوابة الوسط)
معروضات بحوش محمود بي (بوابة الوسط)
الدكتورة خولة العريفي (بوابة الوسط)
الدكتورة خولة العريفي (بوابة الوسط)
مزاد في بيت إسكندر على مجموعة من اللوحات لمحترفين وهواة وأعمال لأطفال أصيبو بالسرطان (بوابة الوسط)
مزاد في بيت إسكندر على مجموعة من اللوحات لمحترفين وهواة وأعمال لأطفال أصيبو بالسرطان (بوابة الوسط)
التشكيلية سندس كشاد (بوابة الوسط)
التشكيلية سندس كشاد (بوابة الوسط)
مزاد في بيت إسكندر على مجموعة من اللوحات لمحترفين وهواة وأعمال لأطفال أصيبو بالسرطان (بوابة الوسط)
مزاد في بيت إسكندر على مجموعة من اللوحات لمحترفين وهواة وأعمال لأطفال أصيبو بالسرطان (بوابة الوسط)
معروضات بحوش محمود بي (بوابة الوسط)
معروضات بحوش محمود بي (بوابة الوسط)
مزاد في بيت إسكندر على مجموعة من اللوحات لمحترفين وهواة وأعمال لأطفال أصيبو بالسرطان (بوابة الوسط)
مزاد في بيت إسكندر على مجموعة من اللوحات لمحترفين وهواة وأعمال لأطفال أصيبو بالسرطان (بوابة الوسط)
مزاد في بيت إسكندر على مجموعة من اللوحات لمحترفين وهواة وأعمال لأطفال أصيبو بالسرطان (بوابة الوسط)
مزاد في بيت إسكندر على مجموعة من اللوحات لمحترفين وهواة وأعمال لأطفال أصيبو بالسرطان (بوابة الوسط)
مزاد في بيت إسكندر على مجموعة من اللوحات لمحترفين وهواة وأعمال لأطفال أصيبو بالسرطان (بوابة الوسط)
مزاد في بيت إسكندر على مجموعة من اللوحات لمحترفين وهواة وأعمال لأطفال أصيبو بالسرطان (بوابة الوسط)
مزاد في بيت إسكندر على مجموعة من اللوحات لمحترفين وهواة وأعمال لأطفال أصيبو بالسرطان (بوابة الوسط)
مزاد في بيت إسكندر على مجموعة من اللوحات لمحترفين وهواة وأعمال لأطفال أصيبو بالسرطان (بوابة الوسط)
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