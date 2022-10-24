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اختتام معرض الإبداع والمشغولات اليدوية بمحلة قبر عون مندرة

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة الإثنين 24 أكتوبر 2022, 11:23 صباحا
اختتام معرض الإبداع والمشغولات اليدوية بمحلة قبر عون مندرة
اختتام فعاليات الدورة الثانية من معرض الإبداع والرسم وفن النحت والمشغولات اليدوية، في محلة قبر عون مندرة (بوابة الوسط)
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تحت شعار «بريشتي وقلمي أبعث رسالتي»، اختتمت فعاليات الدورة الثانية من معرض الإبداع والرسم وفن النحت والمشغولات اليدوية، الأحد، في محلة قبر عون مندرة ببلدية بنت بية.

وقال مدير مكتب الثقافة والتنمية المعرفية ببلدية بنت بية الهادي على الهادي، لـ«بوابة الوسط» إن «الهدف الأساسي للمعرض هو اكتشاف المواهب الفنية داخل الجنوب، من خلال إبراز إنتاجهم الفني من رسومات ونحت، إلى جانب خلق مساحة للقاء بين هذه المواهب في مكان واحد من أجل تبادل الأفكار والتعارف بينهم».

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وقالت الناطقة الإعلامية باسم المعرض حواء حمزة، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن «المعرض شمل عدة أجنحة من الرسم والخط إلى جانب النقش على الخشب، وكذلك تضمن معرضا خاصا للمقتنيات الشعبية من ملابس وسعفيات إلى جانب عروض لبعض الفرق الشعبية، إضافة إلى إقامة أمسية شعرية نظمها منتدى شعراء قبر عون».

يشار إلى أن المعرض نظمته بلدية بنت بية ومكتب الثقافة والتنمية المعرفية ومشروع تقارب

اختتام فعاليات الدورة الثانية من معرض الإبداع والرسم وفن النحت والمشغولات اليدوية، في محلة قبر عون مندرة (بوابة الوسط)
اختتام فعاليات الدورة الثانية من معرض الإبداع والرسم وفن النحت والمشغولات اليدوية، في محلة قبر عون مندرة (بوابة الوسط)
اختتام فعاليات الدورة الثانية من معرض الإبداع والرسم وفن النحت والمشغولات اليدوية، في محلة قبر عون مندرة (بوابة الوسط)
اختتام فعاليات الدورة الثانية من معرض الإبداع والرسم وفن النحت والمشغولات اليدوية، في محلة قبر عون مندرة (بوابة الوسط)
اختتام فعاليات الدورة الثانية من معرض الإبداع والرسم وفن النحت والمشغولات اليدوية، في محلة قبر عون مندرة (بوابة الوسط)
اختتام فعاليات الدورة الثانية من معرض الإبداع والرسم وفن النحت والمشغولات اليدوية، في محلة قبر عون مندرة (بوابة الوسط)
اختتام فعاليات الدورة الثانية من معرض الإبداع والرسم وفن النحت والمشغولات اليدوية، في محلة قبر عون مندرة (بوابة الوسط)
اختتام فعاليات الدورة الثانية من معرض الإبداع والرسم وفن النحت والمشغولات اليدوية، في محلة قبر عون مندرة (بوابة الوسط)
اختتام فعاليات الدورة الثانية من معرض الإبداع والرسم وفن النحت والمشغولات اليدوية، في محلة قبر عون مندرة (بوابة الوسط)
اختتام فعاليات الدورة الثانية من معرض الإبداع والرسم وفن النحت والمشغولات اليدوية، في محلة قبر عون مندرة (بوابة الوسط)
اختتام فعاليات الدورة الثانية من معرض الإبداع والرسم وفن النحت والمشغولات اليدوية، في محلة قبر عون مندرة (بوابة الوسط)
اختتام فعاليات الدورة الثانية من معرض الإبداع والرسم وفن النحت والمشغولات اليدوية، في محلة قبر عون مندرة (بوابة الوسط)
اختتام فعاليات الدورة الثانية من معرض الإبداع والرسم وفن النحت والمشغولات اليدوية، في محلة قبر عون مندرة (بوابة الوسط)
اختتام فعاليات الدورة الثانية من معرض الإبداع والرسم وفن النحت والمشغولات اليدوية، في محلة قبر عون مندرة (بوابة الوسط)
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