Atwasat

البيوضي يناقش إعادة فتح أبواب معهد علي الشعالية

القاهرة - بوابة الوسط: نهلة العربي الجمعة 21 أكتوبر 2022, 01:00 مساء
البيوضي يناقش إعادة فتح أبواب معهد علي الشعالية
رئيس الهيئة العامة للخيالة يجتمع مع إدارة معهد علي الشعالية للموسيقى والمسرح (فيسبوك)
alwasat radio

عقد رئيس الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون، محمد البيوضي، اجتماعا موسعا مع إدارة معهد علي الشعالية للموسيقى والمسرح بحضور مدير المعهد الفنان عيد سعيد.

وكذلك حضر الاجتماع مدير إدارة الشؤون الإدارية فهمي رشيد، ومدير الشؤون المالية عادل العشيبي، والمراقب المالي ليبيا البركي، ورئيس قسم الدراسة والامتحانات أحمد الزليتني، ومدير عام ديوان المنطقة الشرقية فتحي اللواطي، ومدير إدارة الفروع بالديوان عبدالباسط الحداد، والفنانة القديرة كريمان جبر، وفق منشور للهيئة في «فيسبوك»، الخميس.

- رحيل مؤسس معهد «علي الشعالية» للموسيقى والمسرح

وناقش الحضور المشاكل والعراقيل التي تواجه المعهد، وشدد رئيس على ضرورة إعادة فتح أبواب المعهد واستقبال الطلبة لهذا العام وتعهد توفير الإمكانات المطلوبة.

وتوجه مدير المعهد، الفنان عيد سعيد، بالشكر لرئيس الهيئة لدعمه وتشجيعه الدائم للمعهد، كذلك فتحي اللواطي لتوفير مقر للمعهد.

مؤسس المعهد
وأسس عبدالغني الجحاوي معهد علي الشعالية خلال السبعينات تحت اسم «معهد الفارابي» إلى أن توفي الفنان «علي الشعالية»، فقام بتغيير الاسم، ثم قام الجحاوي بضم المعهد إلى «أمانة الإعلام» لعدم قدرته على الإنفاق عليه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بريطانيا تبدأ حملة البحث عن خليفة ليز تراس

بريطانيا تبدأ حملة البحث عن خليفة ليز تراس
مع احتشاد القوات.. سيناريوهات المواجهة بين القوات الروسية والأوكرانية في خيرسون

مع احتشاد القوات.. سيناريوهات المواجهة بين القوات الروسية والأوكرانية في خيرسون
«نتفليكس» تضع حدا لمسلسل تراجع عدد المشتركين

«نتفليكس» تضع حدا لمسلسل تراجع عدد المشتركين
المنتخب يتمسك بسباق الأجندة الدولية لـ«فيفا» في نوفمبر

المنتخب يتمسك بسباق الأجندة الدولية لـ«فيفا» في نوفمبر
قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تدابير «لاحتواء أسعار الطاقة»

قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تدابير «لاحتواء أسعار الطاقة»
كاركاتير خيري - مجلس النواب يناقش مشروع قانون الرواتب الموحد

كاركاتير خيري - مجلس النواب يناقش مشروع قانون الرواتب الموحد
التعليم: دور ثان للطلبة الراسبين في أكثر من 3 مواد بالشهادة الثانوية

التعليم: دور ثان للطلبة الراسبين في أكثر من 3 مواد بالشهادة الثانوية
3 مرشحين فقط يمكنهم خوض سباق رئاسة حزب المحافظين وخلافة ليز تراس

3 مرشحين فقط يمكنهم خوض سباق رئاسة حزب المحافظين وخلافة ليز تراس
خطة ميلوني للحصار البحري على المهاجرين قبالة ليبيا «لن يُكتب لها النجاح»

خطة ميلوني للحصار البحري على المهاجرين قبالة ليبيا «لن يُكتب لها النجاح»
ماذا يحدث في تشاد ولماذا سقط 30 قتيلا في «مواجهات الخميس»؟

ماذا يحدث في تشاد ولماذا سقط 30 قتيلا في «مواجهات الخميس»؟
انتهت: دارنس والهلال عبر قناة الوسط «WTV»

انتهت: دارنس والهلال عبر قناة الوسط «WTV»
طفلة تونسية تصل إلى سواحل إيطاليا بمفردها.. الأب والأم سلماها إلى مهربين ولم يتمكنا من مرافقتها

طفلة تونسية تصل إلى سواحل إيطاليا بمفردها.. الأب والأم سلماها إلى مهربين ولم ...
انتهت: الأهلي طرابلس وأساريا عبر قناة الوسط «WTV»

انتهت: الأهلي طرابلس وأساريا عبر قناة الوسط «WTV»
استطلاع: ملايين البريطانيين يفوتون وجبات بسبب ارتفاع الأسعار

استطلاع: ملايين البريطانيين يفوتون وجبات بسبب ارتفاع الأسعار
اكتشاف جداريات آشورية بالعراق تعود لأكثر من 2700 سنة

اكتشاف جداريات آشورية بالعراق تعود لأكثر من 2700 سنة
مصطلح الجهاد.. القصور في معناه ومقتضاه

مصطلح الجهاد.. القصور في معناه ومقتضاه
أَفْرَقَة الحل بليبيا

أَفْرَقَة الحل بليبيا
«فلوسنا»: هل الوقت مناسب لتغيير سعر الصرف؟

«فلوسنا»: هل الوقت مناسب لتغيير سعر الصرف؟
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
وفاة الكاتب الفرنسي جان توليه عن 69 عاما
وفاة الكاتب الفرنسي جان توليه عن 69 عاما
«اللوفر باريس» يعير إحدى لوحات دا فينشي إلى فرعه بأبوظبي
«اللوفر باريس» يعير إحدى لوحات دا فينشي إلى فرعه بأبوظبي
بدء محاكمة مخرج كندي متهمم باغتصاب وكيلة إعلانات
بدء محاكمة مخرج كندي متهمم باغتصاب وكيلة إعلانات
بيع لوحة «الذهاب إلى المباراة» بـ7.8 ملايين جنيه إسترليني
بيع لوحة «الذهاب إلى المباراة» بـ7.8 ملايين جنيه إسترليني
تعرف إلى تفاصيل مسابقة «آفاق السينما العربية» بمهرجان «القاهرة»
تعرف إلى تفاصيل مسابقة «آفاق السينما العربية» بمهرجان «القاهرة»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قاصة ليبية ضمن الفائزين بمسابقة «صاحبة الجلالة»
قاصة ليبية ضمن الفائزين بمسابقة «صاحبة الجلالة»...
إسراء عبدالرزاق كركرة شابة قاومت الاقتتال بالرسم
إسراء عبدالرزاق كركرة شابة قاومت الاقتتال بالرسم...
مكتبة «الملك إدريس» تدعو الباحثين والأكاديميين للمشاركة في مؤتمرها الثاني
مكتبة «الملك إدريس» تدعو الباحثين والأكاديميين للمشاركة في ......
التشكيلية فاطمة موسى علي وإبداع رسم الصمت
التشكيلية فاطمة موسى علي وإبداع رسم الصمت...
إعلان تفاصيل النسخة الأولى من معرض بنغازي الدولي للكتاب
إعلان تفاصيل النسخة الأولى من معرض بنغازي الدولي للكتاب...
المزيد
البيوضي يناقش إعادة فتح أبواب معهد علي الشعالية
البيوضي يناقش إعادة فتح أبواب معهد علي الشعالية...
براءة كيفن سبايسي من تهمة التحرش بأنتوني راب
براءة كيفن سبايسي من تهمة التحرش بأنتوني راب...
«نتفليكس» تضع حدا لمسلسل تراجع عدد المشتركين
«نتفليكس» تضع حدا لمسلسل تراجع عدد المشتركين...
تعرف إلى تفاصيل مسابقة «آفاق السينما العربية» بمهرجان «القاهرة»
تعرف إلى تفاصيل مسابقة «آفاق السينما العربية» بمهرجان ......
بيع لوحة «الذهاب إلى المباراة» بـ7.8 ملايين جنيه إسترليني
بيع لوحة «الذهاب إلى المباراة» بـ7.8 ملايين جنيه إسترليني...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط