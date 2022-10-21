البيوضي يناقش إعادة فتح أبواب معهد علي الشعالية

القاهرة - بوابة الوسط: نهلة العربي

عقد رئيس الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون، محمد البيوضي، اجتماعا موسعا مع إدارة معهد علي الشعالية للموسيقى والمسرح بحضور مدير المعهد الفنان عيد سعيد.

وكذلك حضر الاجتماع مدير إدارة الشؤون الإدارية فهمي رشيد، ومدير الشؤون المالية عادل العشيبي، والمراقب المالي ليبيا البركي، ورئيس قسم الدراسة والامتحانات أحمد الزليتني، ومدير عام ديوان المنطقة الشرقية فتحي اللواطي، ومدير إدارة الفروع بالديوان عبدالباسط الحداد، والفنانة القديرة كريمان جبر، وفق منشور للهيئة في «فيسبوك»، الخميس.

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وناقش الحضور المشاكل والعراقيل التي تواجه المعهد، وشدد رئيس على ضرورة إعادة فتح أبواب المعهد واستقبال الطلبة لهذا العام وتعهد توفير الإمكانات المطلوبة.

وتوجه مدير المعهد، الفنان عيد سعيد، بالشكر لرئيس الهيئة لدعمه وتشجيعه الدائم للمعهد، كذلك فتحي اللواطي لتوفير مقر للمعهد.