رحيل مؤسس معهد «علي الشعالية» للموسيقى والمسرح

الأستاذ عبدالغني الجحاوي. (أرشيفية: الإنترنت)

رحل مساء الثلاثاء مؤسس معهد علي الشعالية للموسيقى والمسرح، الأستاذ عبدالغني الجحاوي عن عمر ناهز 77 عامًا.



وقالت مديرة معهد الشعالية، الأستاذة أمل الحاج لـ«بوابة الوسط»، لقد «تلقيت خبر رحيل مؤسس معهد الشعالية ببالغ الأسف والحزن، وقد كنت في زيارة له منذ فترة قريبة بعد أن أجرى عملية جراحية على عينه واطمأننت على صحته».



يذكر أن الجحاوي أسس معهد علي الشعالية خلال السبعينات تحت اسم «معهد الفارابي» إلى أن توفي الفنان «علي الشعالية»، فقام بتغيير الاسم، ثم قام الجحاوي بضم المعهد إلى «أمانة الإعلام» لعدم قدرته على الإنفاق عليه.