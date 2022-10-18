كيفن سبايسي ينفي تهم الاعتداء الجنسي الموجهة إليه

القاهرة - بوابة الوسط

نفى النجم الهوليوودي كيفن سبايسي، الإثنين، تهم الاعتداء الجنسي التي وجهها إليه الممثل الأميركي أنتوني راب والتي بدأت محاكمته عليها مدنيا في نيويورك.

وقال سبايسي ردا على أسئلة محاميه «لا أذكر أنني كنت معه في حفلة خاصة أو أنني كنت معه في شقة» كما يؤكد المدعي، وفق «فرانس برس».

وغاب سبايسي الفائز بجائزتي «أوسكار» عن الشاشة وعن المسرح بعدما كان من أول الفنانين الذين طاولتهم موجة «مي تو» العالمية منذ بدايتها العام 2017 في الولايات المتحدة.

ورفع الممثل أنتوني راب (51 عاما)الذي يشارك في مسلسل «ستار تريك: ديسكوفري» دعوى على سبايسي في سبتمبر 2020 اتهمه فيها بالاعتداء جنسيا عليه خلال حفلة في نيويورك العام 1986 عندما كان لا يزال في سن الرابعة عشرة.

نازي

وأوضح راب في دعواه أن سبايسي دعاه إلى عشاء مع أصدقاء بشقته الصغيرة في مانهاتن، وبعد مغادرة الضيوف الآخرين حمله بين يديه فيما كان يشاهد التلفزيون، ووضعه على سرير «قبل أن يستلقي بجانبه ثم فوقه».

وخلال استجوابه، الإثنين، وصف سبايسي والده، في كلام يدلي به للمرة الأولى علنا، بأنه «متعصب للبيض» و«نازي جديد» ولم يكن يحب مثليي الجنس ولا اهتمامه بالمسرح.

وقال سبايسي إنه «مصدوم وخائف ومرتبك» بعد اتهامات العام 2017 التي تضمنها مقال لأنتوني راب في «بازفيد نيوز»، وأنه أصدر يومها اعتذارا علنيا بناء على توصية من وكلائه، وهو ما يأسف له اليوم.

وقال «لقد تعلمت الدرس، وهو أن المرء يجب ألا يعتذر أبدا عن شيء لم يفعله». وأضاف أنه قرر يومها المجاهرة بمثليته بعدما كان يفكر في الأمر لأكثر من عام بعدما رسّخ نفسه مهنيا في عالم التمثيل. وأضاف باكيا «لقد اتُهمت بمحاولة تغيير الموضوع، أو بمحاولة تشتيت الانتباه، أو بالخلط بين الاتهام وكوني مثلي الجنس، وهو ما لم يكن يوما في نيتي»، مضيفا أنه لم يكن ليفعل قط «أي شيء يؤذي مجتمع المثليين».

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ويواجه سبايسي دعاوى قضائية أخرى في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا. ففي لندن، يحاكم بتهمة ارتكاب اعتداءات جنسية في حق ثلاثة رجال بين مارس 2005 وأبريل 2013 عندما كان مديرا فنيا لأحد المسارح. ودفع النجم ببراءته من هذه الاتهامات في يوليو الفائت.