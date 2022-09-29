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حصد الذرة على أنغام الوازا.. طقس سوداني تتوارثه الأجيال

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 29 سبتمبر 2022, 12:08 مساء
حصد الذرة على أنغام الوازا.. طقس سوداني تتوارثه الأجيال
صاحب مركز للموسيقى الفولكلورية في إحدى ضواحي العاصمة السودانية الخرطوم يعزف على آلة الوازا، 10 سبتمبر 2022 (أ ف ب)
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على أنغام الوازا، وهي آلة نفخ محلية، يحصد السودانيون الذرة في إقليم النيل الأزرق بجنوب شرق البلاد ابتهاجا بالخير الذي يحمله معه موسم الحصاد.

ويمارس يوسف إسماعيل هذا الطقس المتوارث كل عام في بلدته قنيص شرق ويستعد له قبل أسابيع من موسم حصاد الذرة بالمنطقة مطلع نوفمبر.

وتزامنت استعدادات يوسف هذه السنة مع اندلاع اشتباكات قبل أسابيع بين قبيلة البرتا التي ينتمي إليها وقبيلة الهوسا ما تسبب في سقوط أكثر من 100 قتيل وحرق عدد من منازل قريته القريبة من مدينة الدمازين عاصمة النيل الزرق، وفق «فرانس برس».

ويجدد يوسف سنويا مكونات أبواق الوازا المصنوعة من ثمار القرع (اليقطين) الذي يزرع محليا. وقال «نغير القرع في الوازا سنويا لأنه يتأثر بالأمطار والحشرات»، موضحا أن زراعة القرع تبدأ مع بداية ظهور السحب ومؤشرات موسم هطول الأمطار.

والآلة عبارة عن نوع من القرع المخروطي يتم تجويفه ويربط بعضه مع بعض بلحاء الأشجار ثم يثبت بنوع معين من الخشب.

ويقول أستاذ الموسيقى بجامعة السودان المتخصص في الموسيقى التقليدية محمد ادمنزع سليمان إنها «آلة مكوناتها من البيئة تستخدمها قبائل الفونج» في إقليم النيل الأزرق.

جعفر النميري
وتتكون الفرقة الموسيقية التي تعزف الوازا من ثلاثة عشر عازفا يحمل كل منهم بوقا تتفاوت أحجامها. ويقف العازفون عادة في نصف دائرة يتوسطهم قائد الفرقة الذي يعزف على الوازا الأصغر حجما.

وتشكل الزراعة أحد أهم مصادر الدخل لـ45 مليون سوداني لأنها توفر 43% من الوظائف و30% من إجمالي الدخل القومي في واحد من أكثر بلدان العالم فقرا، يعاني كذلك فوضى سياسية واقتصادية منذ انقلاب أكتوبر 2021.

وتوضع الوازا في بيت يبنى على شكل مخروطي وله حارس هو من يتولى بصناعتها ويخرجها.

وقبل حكم جعفر النميري (1969-1985) لم تكن الوازا تخرج إلا قبل بداية الحصاد ولكن عند أول زيارة له إلى الدمازين، أمر النميري بأن تعزف الوازا استقبالا له، ومنذ ذلك الحين صارت تعزف لاستقبال كبار الضيوف وتشارك في مناسبات الأفراح، بحسب الباحث محمد آدم.

ويقول يوسف «لقد علمنا كل شيء يتعلق بالوازا لأولادنا» مؤكدا أنهم «سيحافظون على هذا التقليد عندما نغيب نحن عن هذه الدنيا».

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