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غاب عامين.. عودة «تكنو بارايد» إلى باريس

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 23 سبتمبر 2022, 04:29 مساء
غاب عامين.. عودة «تكنو بارايد» إلى باريس
صورة التقطت في 28 سبتمبر 2019 لجانب من المشاركين في مهرجان «تكنو بارايد» في باريس (أ ف ب)
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بعد عامين من الغياب بسبب الأزمة الصحية، يعود مهرجان «تكنو بارايد» إلى العاصمة الفرنسية باريس، السبت.

وهو بمثابة الواجهة الاحتفالية للموسيقى الإلكترونية، وستكون منسقة الأسطوانات الأوكرانية كزينيا Xenia ضيفة الشرف، وفق «فرانس برس».

وتبث نحو 11 مركبة الموسيقى على مسار يمتد أكثر من 6.5 كيلومترات، وهو واحد من أطول المسارات منذ إطلاق المهرجان عام 1998. وقد جمعت النسخة الأخيرة العام 2019 نحو 300 ألف شخص.

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وتشكل النسخة الرابعة والعشرون من المهرجان دعوة إلى اعتراف أكبر بأهمية الموسيقى الإلكترونية.

وكانت جمعية «تكنوبول» للثقافات الإلكترونية أسست «تكنو بارايد» بدعم من وزير الثقافة الفرنسي السابق جاك لانغ على مثال مهرجان «لوف بارايد» في برلين.

وبين العربات المشاركة واحدة لمعهد العالم العربي تضم منسقي أسطوانات على غرار الحاج سمير وزعتر وسارة دزيري وسواهم. ويتناوب نحو مئة منسق أسطوانات في المركبات الأخرى.

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