Atwasat

مهرجان أفينيون الفرنسي يحتضن أصواتا نسائية من «بلدان جريحة»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 يوليو 2022, 02:12 مساء
مهرجان أفينيون الفرنسي يحتضن أصواتا نسائية من «بلدان جريحة»
الفنانة الأفغانية كوبرا خادمي أمام إحدى لوحاتها ضمن مهرجان أفينيون الفرنسي في 11 يوليو 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

يشهد مهرجان أفينيون المسرحي، في فرنسا، مشاركة واسعة لشاعرات وممثلات ومخرجات مسرحيات، يرفعن صوت بلدانهن الجريحة التي ابتعدن عنها قسرا.

والمشاركات جئن من أفغانستان إلى لبنان مرورا بسورية، وفي ما يلي لقاءات أجريت مع ثلاث منهن، حسب «فرانس برس».

كوبرا خادمي
استعان المهرجان الفرنسي المصنف من أبرز مهرجانات العروض الحية في العالم، بالأفغانية كوبرا خادمي لتصميم لافتته، قبيل سقوط كابل بأيدي مقاتلي حركة طالبان في أغسطس 2021.

وتُظهر اللافتة خمس نساء عاريات، ما يرمز إلى الحرية بحسب الرسامة الأفغانية التي هربت من بلدها الأم سنة 2015.

في ذلك العام، سارت الفنانة (33 عاما)، لبضع دقائق في أحد شوارع كابل مرتدية درعا حديدية «واقية من التحرش»، يظهر فيها بوضوح شكل الصدر والمؤخرة، في خطوة أرادت من خلالها التنديد بحالات التحرش التي تتعرض لها النساء في الشارع. وتلقت إثر هذه الخطوة تهديدات بالقتل دفعتها لمغادرة البلاد قسرا. وتقول خادمي «كنت محاطة بأناس غاضبن يهددونني بالقتل».

وجدت هذه الناشطة النسوية المتحدرة من ولاية غور في وسط أفغانستان والتي تتلمذت على مقاعد كلية الفنون الجميلة في كابل، «حياة ثانية» في فرنسا.

ويقام معرض لأعمالها في متحف «مجموعة لامبير» في أفينيون، تُعرض فيه لوحات أشبه بأعمال ميثولوجية (إحداها تُظهر امرأتين عاريتين تطعنان تنينا)، وأخرى أكثر واقعية (تُظهر مثلا رشاش كلاشنيكوف أو رأس مقاتل من «طالبان» بلا وجه).

وتذكر الفنانة التي ساعدت العشرات من مواطنيها الفنانين على مغادرة أفغانستان، بأنها تنتمي إلى «جيل أفغاني كبر خلال فترة من السلم انتشر فيها التعليم والإنترنت والقدرة على القيام بأنشطة».

وتضيف «أنا اليوم حرة بنسبة مئتين في المئة، وأكرس كل لحظة للفن لكي أُسمع صوتي».

حنان الحاج علي
تستمد الممثلة والمخرجة المسرحية اللبنانية حنان الحاج علي القوة، «لمواجهة جميع المصائب التي انهالت على لبنان» من مصدرين: المشي صباحا في بيروت، والمسرح.

وتختصر مسرحيتها «جوغينغ» التي تقدمها على خشبة مهرجان أفينيون، كل المشكلات في البلد المتوسطي الصغير الذي يشهد أزمة مالية غير مسبوقة منذ أكثر من عامين.

ورغم كتابته قبل بدء الأزمة، حمل هذا العمل ميزات استشرافية. وتقول الحاج علي «في كل مرة كنت أركض فيها في بيروت، كنت أشم رائحة فساد وعفن».

وتصور الحاج علي نفسها في هذا العمل وهي تحارب على جبهات عدة للهرب من مشكلات ترقق العظام والبدانة والاكتئاب، كما تجسد شخصية «ميديا» الأسطورية الإغريقية التي تستوحي منها إسقاطات على الواقع الحالي في الشرق الأوسط.

وتقول «ثمة نماذج معاصرة عن ميديا، تلك النسوة اللواتي يُرسلن أطفالهن في قوارب الموت»، هربا من الحرب والمآسي في بلدانهن، وفق «فرانس برس».

وبعدما رفضت إخضاع نصها لجهاز الرقابة على المصنفات الفنية في الأمن العام اللبناني، طافت حنان الحاج علي بمسرحيتها في حوالى خمسين بلدا. وتقول «وجودنا كفنانين في الشرق الأوسط على المسرح العالمي يكتسب أهمية أكبر مع تنامي التطرف».

رشا عمران
خلال السنوات الثلاث التي أعقبت مغادرتها سورية الغارقة في الحرب إلى المنفى بسبب تنديدها بالممارسات القمعية لنظام الرئيس بشار الأسد، لم تتمكن رشا عمران من كتابة كلمة واحدة.

وتؤكد الشاعرة السورية المقيمة في القاهرة منذ 2012 أن عدم القدرة على العودة إلى البلد الأم تشكل جرحا وحالة نقص.

وستكون عمران، وهي من أبرز الشاعرات السوريات، جزءا من حلقة قراءات شعرية بعنوان «شاعرات» في إطار مهرجان أفينيون.

ويروي ديوانها الشعري بعنوان «التي سكنت البيت قبلي»، قصة حميمية كتبتها بعدما أقامت بمفردها في القاهرة داخل شقة كانت تعيش فيها امرأة يونانية وحيدة.

وتقول عمران إنها شعرت كما لو أن المرأة التي قطنت في المكان قبلها عادت لتتقمص فيها.

وتستكشف عمران في هذه القصائد معاني الوحدة، وأيضا مرحلة انقطاع الطمث لدى النساء، والتي درج العرب على تسميتها بـ»سن اليأس»، وهي عبارة تعتبرها رشا عمران «سخيفة».

وترى عمران في مشروعها الشعري «عملا مقاوما»، ولا يزال لديها بصيص أمل لبلدها، «حيث باتت أجيال كاملة تحت التراب أو خارج سورية»، لكن عجلة الحياة تستمر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - فضائح الفساد في ليبيا

كاركاتير خيري - فضائح الفساد في ليبيا
ولي العهد السعودي يستقبل بايدن في قصر السلام في جدة

ولي العهد السعودي يستقبل بايدن في قصر السلام في جدة
الجزائر ترفع صادرات الغاز إلى إيطاليا لـ4 مليارات متر مكعب

الجزائر ترفع صادرات الغاز إلى إيطاليا لـ4 مليارات متر مكعب
مانشستر يونايتد يحقق فوزا جديدا في جولته الصيفية

مانشستر يونايتد يحقق فوزا جديدا في جولته الصيفية
كاركاتير حليم - وعود المسؤولين للجماهير

كاركاتير حليم - وعود المسؤولين للجماهير
روسيا: وثيقة نهائية بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية ستكون جاهزة «قريبا»

روسيا: وثيقة نهائية بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية ستكون جاهزة «قريبا»
منظمة الصحة: فيروس كورونا أصبح أكثر ذكاء.. ورصد متحور جديد

منظمة الصحة: فيروس كورونا أصبح أكثر ذكاء.. ورصد متحور جديد
بايدن: القدس «مركزية» في الرؤيتين الفلسطينية والإسرائيلية.. والتزامي لم يتغير بحل الدولتين

بايدن: القدس «مركزية» في الرؤيتين الفلسطينية والإسرائيلية.. والتزامي لم يتغير ...
عباس لـ«بايدن»: السلام يبدأ من فلسطين والقدس

عباس لـ«بايدن»: السلام يبدأ من فلسطين والقدس
هذه العلامة تدل على ارتفاع نسبة السكر في الدم

هذه العلامة تدل على ارتفاع نسبة السكر في الدم
بادرة تجاه إسرائيل.. السعودية تعلن فتح أجوائها «لجميع الناقلات الجوية»

بادرة تجاه إسرائيل.. السعودية تعلن فتح أجوائها «لجميع الناقلات الجوية»
أسعار النفط تواصل التراجع.. وصلت إلى مستويات ما قبل حرب أوكرانيا

أسعار النفط تواصل التراجع.. وصلت إلى مستويات ما قبل حرب أوكرانيا
الدبيبة يرد على طلب المشري بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة النفط

الدبيبة يرد على طلب المشري بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة النفط
بن قدارة: الأطراف الدولية والمحلية اتفقت على تولي شخصية ليس لها انتماء سياسي إدارة مؤسسة النفط

بن قدارة: الأطراف الدولية والمحلية اتفقت على تولي شخصية ليس لها انتماء سياسي ...
نورلاند: يمكن الطعن قضائيا على قرار تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط.. ولا يجب أن يتطور الأمر إلى مواجهة مسلحة

نورلاند: يمكن الطعن قضائيا على قرار تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط.. ولا يجب أن ...
الجفاف يدفع مونتيري المكسيكية لتعلم العيش بلا ماء

الجفاف يدفع مونتيري المكسيكية لتعلم العيش بلا ماء
«فاينانشيال تايمز» تلمح إلى «صفقة بين الدبيبة وحفتر للإطاحة بصنع الله»

«فاينانشيال تايمز» تلمح إلى «صفقة بين الدبيبة وحفتر للإطاحة بصنع الله»
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)

هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
كونستانس وو تكشف سر محاولتها الانتحار
كونستانس وو تكشف سر محاولتها الانتحار
مهرجان البندقية: جوليان مور تترأس لجنة تحكيم
مهرجان البندقية: جوليان مور تترأس لجنة تحكيم
اكتشاف عظام بشرية جديدة بموقع معركة ووترلو
اكتشاف عظام بشرية جديدة بموقع معركة ووترلو
توفيق العويب مبدع كرّم المرأة
توفيق العويب مبدع كرّم المرأة
أحمد حلمي يشارك في تريند «ويش جابك» لليبي جودي الحوتي
أحمد حلمي يشارك في تريند «ويش جابك» لليبي جودي الحوتي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رحيل ملحن «بلد الطيوب» الموسيقار الليبي علي ماهر
رحيل ملحن «بلد الطيوب» الموسيقار الليبي علي ماهر...
تشييع جثمان الفنان علي ماهر إلى مثواه الأخير بمقبرة «سيدي منيدر»
تشييع جثمان الفنان علي ماهر إلى مثواه الأخير بمقبرة «سيدي ......
أحمد تمساح ينتهي من تصوير «ويش جابك» لجودي الحوتي
أحمد تمساح ينتهي من تصوير «ويش جابك» لجودي الحوتي...
حميد الشاعري يكشف سبب مغادرته وأهله ليبيا
حميد الشاعري يكشف سبب مغادرته وأهله ليبيا...
معرض لمصور «سكس بيستولز» يظهر العنف المرتبط بموسيقى البانك
معرض لمصور «سكس بيستولز» يظهر العنف المرتبط بموسيقى البانك...
المزيد
سعوديون يستثمرون في أبنائهم بتعلم الموسيقى
سعوديون يستثمرون في أبنائهم بتعلم الموسيقى...
مهرجان أفينيون الفرنسي يحتضن أصواتا نسائية من «بلدان جريحة»
مهرجان أفينيون الفرنسي يحتضن أصواتا نسائية من «بلدان جريحة»...
طرح ألبوم غنائي لجوني ديب
طرح ألبوم غنائي لجوني ديب...
أحمد حلمي يشارك في تريند «ويش جابك» لليبي جودي الحوتي
أحمد حلمي يشارك في تريند «ويش جابك» لليبي جودي الحوتي...
توفيق العويب مبدع كرّم المرأة
توفيق العويب مبدع كرّم المرأة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط