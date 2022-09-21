دياموند أبوعبود تنتهي من تصوير «أرزة» في لبنان

القاهرة - بوابة الوسط

انتهت الفنانة اللبنانية دياموند أبوعبود في بيروت من تصوير أحدث أفلامها اللبنانية «أرزة» للمخرجة اللبنانية ميرا شعيب.

«أرزة» هو الفيلم الطويل الأول للمخرجة ميرا شعيب بعد عرض فيلمها القصير «ليلاكس» في الكثير من المهرجانات عبر أنحاء العالم، وفقا لبيان.

فيلم «أرزة» من إنتاج شركة «ambient light» علي العربي كمنتج رئيسي للعمل، ومعه لؤي خريش وفيصل شعيب، الذين كتبا أيضا قصة الفيلم.

«أرزة» من بطولة دياموند أبوعبود وبيتي توتل، وبلال الحموي، بالاشتراك مع ضيوف الشرف كل من فادي أبوسمرة، جنيد زين الدين، فؤاد يمين، إيلي متري، طارق تميم، هاجوب درغوغاسيان، جويس نصرالله، شادن فقيه ومحمد خنسا.

تدور أحداث الفيلم حول «أرزة» وهي أم عزباء مقيمة في بيروت، صَعُبَت عليها ظروف الحياة فاضطرت إلى العمل جاهدة بمفردها لتأمين لقمة العيش لابنها «كنان» وشقيقتها «ليلى».

الفيلم من المنتظر عرضه قريبًا في بعض المهرجانات الدولية قبل تحديد موعد طرحه في دور العرض.