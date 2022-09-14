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غلين كلوز تعتذر عن رئاسة لجنة تحكيم «سان سيباستيان» لأسباب «عائلية»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 سبتمبر 2022, 01:35 مساء
غلين كلوز تعتذر عن رئاسة لجنة تحكيم «سان سيباستيان» لأسباب «عائلية»
الممثلة الأميركية غلين كلوز في نيويورك، 4 مايو 2022 (أ ف ب)
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لن تتمكن الممثلة الأميركية غلين كلوز من ترؤس لجنة التحكيم في الدورة السبعين لمهرجان «سان سيباستيان السينمائي» لأسباب «عائلية طارئة»، على ما أعلن منظمو هذا الحدث، الثلاثاء.

وأعلنت إدارة المهرجان الذي يقام في مدينة سان سيباستيان الواقعة في منطقة إقليم الباسك (شمال إسبانيا) في بيان أن «غلين كلوز اضطرت لإلغاء حضورها إلى مهرجان سان سيباستيان في اللحظة الأخيرة لأسباب عائلية طارئة»، وفق «فرانس برس».

وكتبت الممثلة الحائزة ثماني جوائز أوسكار في رسالة أوردها البيان «آسفة جدا لعدم تمكني من المشاركة في المهرجان»، مقدمة اعتذارها من «لجنة التحكيم ومنظمي المهرجان والمخرجين والجمهور».

ويُفترض في هذه الحالة أن يرأس لجنة التحكيم المنتج الأرجنتيني ماتياس موستيرين.

وتحمل بطلة «دينجروس لييزونز» و«ذي ستيبفورد وايفز» و«101 دالميشنز» البالغة 75 عاما مع الممثل بيتر أوتول الرقم القياسي في عدد الترشيحات للأوسكار. وحصلت خلال مسيرتها الفنية التي بدأت العام 1982 على ثلاث جوائز «إيمي» وثلاث جوائز «غولدن غلوب».

ومن المقرر أن يشهد مهرجان «سان سيباستيان»، الذي يقام بعد مهرجانات كان وبرلين والبندقية، تكريم الممثلة الفرنسية جولييت بينوش والمخرج الكندي ديفيد كروننبرغ اللذين سيحصلان على جائزتين فخريتين.

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