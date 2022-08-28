عمرو دياب يشعل شاطئ جدة بالسعودية

القاهرة - بوابة الوسط

أحيا النجم المصري عمرو دياب، السبت، حفلا كبيرا في أحد المنتجعات بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وسط حضور جماهيري غفير.

وتألق عمرو دياب الذي صعد إلى المسرح على أنغام أغنيته «يا أنا يا لأ» وسط هتافات الجماهير التي احتشدت لحضور الحفل.

وقدم الفنان الملقب بـ«الهضبة» فاصلا من أشهر أغنياته مثل «بحبه»، «ده لو اتساب»، «برج الحوت»، «يتعلموا»، «إنت الحظ»، «أحلى ونص»، «اللوك الجديد»، «اللي يمشي يمشي»، «قدام مرايتها»، «قمرين»، «زي ما أنتي»، «ب وح وب وك»، «ناس حلوة» و«من 6 ل 9».

وأحيا دياب، الجمعة، حفلا في «سول بيتش» بمراسي بالساحل الشمالي.

يشار إلى أن الفنان المصري طرح أخيرا أحدث أغنياته بعنوان «من 6 ل 9» وذلك عبر تطبيق أنغامي للموسيقى. الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى وتوزيع وسام عبدالمنعم وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس وتسجيل أندرو داود وشيري شكري، وتصوير فوتوغرافي كريم نور.

ومن ناحية أخرى، يحيي عمرو حفل كأس سوبر ملعب لوسيل بالدوحة بين الزمالك والهلال السعودي يوم 9 سبتمبر المقبل.

عمرو دياب خلال حفله الأخير (خاص لـ بوابة الوسط)