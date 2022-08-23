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«هاوس أوف ذي دراغن» يحقق أفضل انطلاقة لمسلسل على «إتش بي أو»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 23 أغسطس 2022, 03:40 مساء
«هاوس أوف ذي دراغن» يحقق أفضل انطلاقة لمسلسل على «إتش بي أو»
زائرة تلتقط صورة لديكور تابع لمسلسل «غايم أوف ثرونز» في أحد استوديوهات إيرلندا الشمالية، 2 فبراير 2022 (أ ف ب)
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استقطبت الحلقة الأولى من مسلسل «هاوس أوف ذي دراغن» المشتقّ من مسلسل «غايم أوف ثرونز» الذي حقق نجاحا عالميا واسعا نحو عشرة ملايين مشاهد في الولايات المتحدة، محققة بذلك أفضل انطلاقة لعمل على منصة البث التدفقي «إتش بي أو»، بحسب بيان صادر عن مجموعة «وورنر ميديا».

وكان المعجبون بـ«غايم أوف ثرونز» الذي عُرض آخر مواسمه قبل ثلاث سنوات يتشوقون لحضور «هاوس أوف ذي دراغن» الذي تدور أحداث قصته قبل نحو 200 عام من المسلسل الأساسي، وفق «فرانس برس».

وجذبت الحلقة الأولى التي عُرضت، مساء الأحد، على قناة «إتش بي أو ماكس» التلفزيونية التقليدية وعلى منصتها للبث التدفقي 9.98 مليون مشاهد، وهو «أكبر جمهور لمسلسل أصلي جديد في تاريخ (إتش بي أو)»، بحسب ما أوضحت، الإثنين، مجموعة «وورنر ميديا» التي تتبع لها «إتش بي أو».

وشكلت الحلقة الأولى أيضا «أكبر انطلاقة لمسلسل على (إتش بي أو ماكس) في الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، مما أدى إلى مستوى لم يسبق له مثيل من التدفقات المتزامنة على المنصة»، بحسب المجموعة الترفيهية العملاقة.

وتجري أحداث «هاوس أوف ذي دراغن» (بيت التنين) المقتبس من كتاب «فاير أند بلود» للكاتب جورج ر.ر. مارتن، مبتكر الملحمة الأدبية «غايم أوف ثرونز»، قبل مئتي عام من أحداث مسلسل «غايم أوف ثرونز»، ويروي تاريخ عشيرة تارغارين المتعطشة للدماء وتنانينها السبعة عشر.

وسيكتشف عشاق «غايم أوف ثرونز» في هذا الجزء المكون من تسع حلقات أسلاف أبطال المواسم الثمانية من المسلسل الشهير الذي طبع تاريخ المسلسلات التلفزيونية طوال ثمانية مواسم بين العامين 2011 و2019.

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وتشارك في العمل مجموعة من الممثلين بينهم إيما دارسي («واندرلست») ومات سميث («دكتور هو»، «ذي كراون») وريس إيفانز («ذي كينغز مان» و«سبايدر مان») وأوليفيا كوك («بايتس موتيل» و«ريدي بلاير وان») وبادي كونسيداين.

أمازون برايم
وتبدأ قصة المسلسل الذي يمزج بين الخيال وأجواء المكائد السياسية عندما تكون عشيرة تارغارين في ذروة نفوذها القائم على التنانين والذي يبدأ بالتراجع بسبب صراعات الخلافة.

ومن المفترض أن يتنافس على إنتاج «إتش بي أو» هذا من حيث الشعبية والمشاهدين مع مسلسل «ذي رينغز أوف باور» المستوحى من عالم «لورد أوف ذي رينغز» (سيد الخواتم) الخيالي الذي أنشأه الكاتب جي آر آر تولكين في رواياته، وأنتجته «أمازون برايم فيديو» بموازنة كبيرة.

وكانت «أمازون برايم» اشترت حقوقه في مقابل 250 مليون دولار قبل نحو خمس سنوات.

وذكرت تقارير أن المجموعة خصصت موازنة بلغت مليار دولار للمواسم الخمسة التي ينقسم إليها، ويدوم كل منها عشر ساعات. ويتاح الموسم الأول اعتبارا من الثاني من سبتمبر المقبل.

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