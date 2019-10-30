«اتش بي او» تكشف عن مسلسل جديد مشتق من «غايم أوف ثرونز»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 أكتوبر 2019, 09:49 صباحا
«اتش بي او» تكشف عن مسلسل جديد مشتق من «غايم أوف ثرونز» (أ ف ب)

تعدّ قناة «اتش بي او» الأميركية مسلسلا جديدا مرتبطا بعملها «غايم أوف ثرونز» يحمل اسم «هاوس أوف ذي دراغن»، بحسب ما كشفت المجموعة المالكة للمحطة «وورنر ميديا» خلال تقديم منصتها الجديدة للبث التدفقي «اتش بي او ماكس».

ويروي «هاوس أوف ذي دراغن» قصة إحدى عشائر «غايم أوف ثرونز»، وتدور أحداثه قبل 300 عام، من تأليف جورج ر.ر. مارتن الذي اقتبس المسلسل الشهير من رواياته ومؤلف السيناريو رايين كوندال، وفقا لوكالة فرانس برس.

ولم يحدد موعد صدور هذا العمل الجديد، لكن سيتسنى لمحبي «غايم أوف ثرونز» متابعته عبر منصة «اتش بي أو ماكس» التي ستطرح في الولايات المتحدة اعتبارا من مايو 2020 بسعر 14.99 دولار في الشهر.

وستعرض المنصة عشرات الأعمال الشهيرة الأخرى، مثل مسلسل «فرندز» وأفلام «باتمان»، مراهنة على النوعية أكثر منه على الكمية لتتمايز عن منافسيها، واشترت على سبيل المثال الحقوق الحصرية لـ23 موسما من مسلسل «ساوث بارك» للرسوم المتحركة الساخرة.

وستطلق المنصة مع محتويات متها الإجمالية 10 آلاف ساعة، وستسعى منصة البث التدفقي إلى توسيع حصة النساء من مشاهديها بواسطة محتوياتها الأصلية، ومن بينها «ريزد باي وولفز» من توقيع ريدلي سكوت.

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